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/ Общество

Минтруд предложил дополнительные восемь признаков трудовых отношений

Ведомости

Минтруд предложил добавить в Трудовой кодекс восемь дополнительных признаков трудовых отношений для их разграничения с гражданско-правовыми. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект поправок.

В новые признаки вошли устойчивый и стабильный характер отношений, подчиненность и зависимость труда, интегрирование работника в структуру организации. Наличие гарантий сотруднику по трудовому законодательству – еще один признак. В него входят еженедельные выходные и ежегодный отпуск. Если работодатель периодически оплачивает работнику его услуги и берет на себя расходы, связанные с поездками, то такие отношения также можно назвать трудовыми. Последний признак, который выделил Минтруд, относится к предоставлению работодателем инструментов или механизмов.

Сейчас трудовые отношения определены в законодательстве как основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении труда за плату в интересах и под управлением работодателя. Он обеспечивает условия труда и внутренний трудовой распорядок.

Законопроект предлагает расширить полномочия Роструда, чтобы он смог обращаться в суд с иском о признании отношений трудовыми. Инспектор сможет это сделать, если работодателю уже выносили предписание устранить нарушения и оформить отношения по закону.

Уколение работодателей от оформления трудовых отношений является актуальной проблемой, пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку законопроекта. В начале ноября 2024 г. Минтруд сообщал, что количество россиян с нелегальной занятостью оценивается в 6,5 млн человек.

28 декабря 2024 г. Кабмин утвердил правила ведения реестра работодателей с нелегальной занятостью. Такой список уже формируется с 1 января Рострудом. Все данные реестра находятся в открытом доступе: название компании или ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, дата включения в реестр и основание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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