Минтруд предложил дополнительные восемь признаков трудовых отношений
В новые признаки вошли устойчивый и стабильный характер отношений, подчиненность и зависимость труда, интегрирование работника в структуру организации. Наличие гарантий сотруднику по трудовому законодательству – еще один признак. В него входят еженедельные выходные и ежегодный отпуск. Если работодатель периодически оплачивает работнику его услуги и берет на себя расходы, связанные с поездками, то такие отношения также можно назвать трудовыми. Последний признак, который выделил Минтруд, относится к предоставлению работодателем инструментов или механизмов.
Сейчас трудовые отношения определены в законодательстве как основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении труда за плату в интересах и под управлением работодателя. Он обеспечивает условия труда и внутренний трудовой распорядок.
Законопроект предлагает расширить полномочия Роструда, чтобы он смог обращаться в суд с иском о признании отношений трудовыми. Инспектор сможет это сделать, если работодателю уже выносили предписание устранить нарушения и оформить отношения по закону.
Уколение работодателей от оформления трудовых отношений является актуальной проблемой, пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку законопроекта. В начале ноября 2024 г. Минтруд сообщал, что количество россиян с нелегальной занятостью оценивается в 6,5 млн человек.
28 декабря 2024 г. Кабмин утвердил правила ведения реестра работодателей с нелегальной занятостью. Такой список уже формируется с 1 января Рострудом. Все данные реестра находятся в открытом доступе: название компании или ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, дата включения в реестр и основание.