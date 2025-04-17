Минтруд предложил дополнительные восемь признаков трудовых отношений

В новые признаки вошли устойчивый и стабильный характер отношений, подчиненность и зависимость труда, интегрирование работника в структуру организации. Наличие гарантий сотруднику по трудовому законодательству – еще один признак. В него входят еженедельные выходные и ежегодный отпуск. Если работодатель периодически оплачивает работнику его услуги и берет на себя расходы, связанные с поездками, то такие отношения также можно назвать трудовыми. Последний признак, который выделил Минтруд, относится к предоставлению работодателем инструментов или механизмов.