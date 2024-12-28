Кабмин утвердил правила ведения реестра работодателей с нелегальной занятостью
Правительство России утвердило правила ведения открытого реестра работодателей, у которых будет зафиксирован факт нелегальной занятости. Документ постановления опубликован на официальном сайте правовых актов.
Такой список компаний будет формироваться с 1 января 2025 г. Рострудом. Ведомство будет опираться на постановления об административных правонарушениях, касающихся заключения гражданско-правового договора вместо трудового.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда, создание реестра позволит соискателям оценить «добросовестность» компании при трудоустройстве.
Все данные реестра будут находиться в открытом доступе: название компании или ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, дата включения в реестр и основание.
Пресс-служба Минтруда сообщает, что в реестр будут попадать компании на основе тех постановлений, которые приняты после 1 января 2025 г.
Досрочное исключение из списка компаний возможно только в случае отмены постановления по административному делу.
В начале ноябре Минтруд РФ сообщал, что количество россиян, вовлеченных в нелегальную занятость, оценивается в 6,5 млн человек.