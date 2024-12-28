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Кабмин утвердил правила ведения реестра работодателей с нелегальной занятостью

Ведомости

Правительство России утвердило правила ведения открытого реестра работодателей, у которых будет зафиксирован факт нелегальной занятости. Документ постановления опубликован на официальном сайте правовых актов.

Такой список компаний будет формироваться с 1 января 2025 г. Рострудом. Ведомство будет опираться на постановления об административных правонарушениях, касающихся заключения гражданско-правового договора вместо трудового.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда, создание реестра позволит соискателям оценить «добросовестность» компании при трудоустройстве.

Все данные реестра будут находиться в открытом доступе: название компании или ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, дата включения в реестр и основание.

Пресс-служба Минтруда сообщает, что в реестр будут попадать компании на основе тех постановлений, которые приняты после 1 января 2025 г.

Досрочное исключение из списка компаний возможно только в случае отмены постановления по административному делу.

В начале ноябре Минтруд РФ сообщал, что количество россиян, вовлеченных в нелегальную занятость, оценивается в 6,5 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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