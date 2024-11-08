Минтруд оценил число нелегально занятых в 6,5 млн человек

Минтруд оценил число нелегально занятых в 6,5 млн человекУ регионов по-прежнему недостаточно полномочий для решения проблемы теневой занятости
Количество россиян, вовлеченных в нелегальную занятость [то есть тех, кто не оформил трудовые отношения с работодателем], оценивается в 6,5 млн человек, рассказал директор департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда Михаил Кирсанов в ходе круглого стола в Совете Федерации.
С мая текущего года в субъектах начали работать межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости, их работа регламентирована специальным постановление правительства. В них входят представители органов исполнительной власти субъекта, государственных внебюджетных фондов, а также профсоюзов. Такие комиссии не вправе проводить проверки работодателей и привлекать их к ответственности, однако они могут собирать информацию о нарушениях и направлять ее в уполномоченные органы.
За девять месяцев работы комиссий регионы выполнили плановый показатель по снижению теневой занятости на 128%, рассказала замначальника Управления осуществления федерального надзора в сфере труда Роструда Елена Ширшова. Речь идет о легализации 516 000 россиян, которые ранее не были трудоустроены официально. При этом многие регионы обеспечили опережающие темпы выполнения KPI, легализуя таких работников через оформление самозанятости или регистрацию ИП, добавила она. Переданные регионами данные в дальнейшем будут анализироваться Рострудом на предмет качества выполнения поручения, отметила Ширшова.
Кирсанов подчеркнул, что у недавно созданных межведомственных комиссий отсутствуют какие-либо реальные полномочия по борьбе с этой проблемой. На их базе сейчас создаются специальные рабочие группы, которые вправе проводить рейды для выявления работников, чьи трудовые отношения с нанимателем никак не оформлены, разъяснил он. При этом по итогам такого визита может проводиться разъяснительная работа с сотрудниками, а работодателю будет предложено добровольно устранить все нарушения по итогам проверки комиссии, участвовать в деятельности которой он по закону не обязан. «Реальные рычаги понуждения сейчас отсутствуют, если нарушитель не является на комиссию и уклоняется от исполнения ее решения»,– отметил Кирсанов. Выявленные нарушения также не могут также стать основанием для проверки трудовой инспекции из-за действующего моратория на их проведения, посетовал он.
Итоги работы регионов по борьбе с нелегальной занятостью будут детально анализироваться, а также подвергаться постмониторингу, подтвердил начальник управления налогообложения доходов физлиц и администрирования страховых взносов ФНС Михаил Сергеев. Он отметил, что данные некоторых субъектов, отчитавшихся о заключении определенного количества трудовых договоров, по итогам сверки с информацией Соцфонда не подтвердились. Кроме того, значительное число таких соглашений были расторгнуты в течение месяца после подписания, добавил он. Недобросовестные работодатели могут сейчас формально выполнить требования комиссии, а потом вернуть оформление отношений с сотрудником в исходное состояние, заключил Сергеев.
Выполнение показателя за счет самозанятых также не может считаться эффективным, полагает он. По данным ФНС сегодня 40% самозанятых официально не имеют никакого дохода. Другая «значительная» их часть в год зарабатывает до одного МРОТа, либо от МРОТа до двух МРОТ. «Получается, что только порядка 10–15% самозанятых, в зависимости от региона, которые реально вовлекались в официальную деятельность, регулярно выставляют чеки и выплачивают налог на профессиональный доход», – заключил Сергеев.
Прокуратура ежегодно подает в суд около 1000 исков об обязании работодателя заключить трудовой договор с работником, рассказала замначальника управления по надзору за соблюдением прав граждан Генпрокуратуры Наталья Емелькина. По ее словам, сейчас контрольный орган может вмешаться только при получении заявления от сотрудника, чьи права были нарушены. Прокуратура хочет расширить круг органов, которые могли бы отстаивать права работников в суде, за счет наделения такими полномочиями Роструда, отметала Емелькина. По ее словам, такое предложение уже обсуждается в кабмине.
Представители бизнес-объединений, присутствовавшие при обсуждении, призвали власти изменить подход к решению проблемы теневой занятости. Трудовое законодательство в России – это традиционно «законодательство работника», где у нанимателя гораздо меньше возможностей отстаивать свои интересы, отметил исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. При этом сейчас бизнес существует в «сложнейшей экономической ситуации» и органам власти стоит задуматься над необходимостью жестких мер в отношении предпринимателей, полагает он. Компании из большинства человекоемких отраслей сейчас «не вывозят» фискальную нагрузку по выплате страховых взносов, поэтому их обеление возможно только при соблюдении баланса интересов. Показательным примером успешных совместных действий государства и бизнеса стал эксперимент по обнулению клининга для общепита: 1300 предприятий, принявших в нем участие, показали прирост численности сотрудников на 21,6%, напомнил Шубин.
Сейчас у регионов в вопросе легализации занятости «патовая ситуация» – у них никогда «не было, нет и не будет инструментов», чтобы заставить работодателей заключать трудовые договоры, считает руководитель экспертного центра по налоговой и бюджетной политике «Деловой России» Кирилл Никитин. По его мнению, вместо того, чтобы решать «проблему прошлого дня» властям следует задуматься о справедливом регулировании платформенной занятости, которая становится сейчас все более массовой.
Сектор самозанятых сопряжен с рисками ухода в тень, подтверждал министр труда Антон Котяков в интервью «Ведомостям». По его словам, у государства отработан риск-ориентированный подход по выявлению нелегальной занятости и сформирован перечень так называемых триггеров, демонстрирующих отклонения от среднестатистических показателей. «Например, заработная плата на предприятии существенно ниже относительно средних зарплат по региону. Набор таких показателей формирует потенциальную группу риска – тогда региональные комиссии начинают работать», – объяснял Котяков. По словам главы Минтруда, полный перечень таких критериев ведомство начнет рассылать в регионы с 2025 г.