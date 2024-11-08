Минтруд оценил число нелегально занятых в 6,5 млн человек

Кирсанов подчеркнул, что у недавно созданных межведомственных комиссий отсутствуют какие-либо реальные полномочия по борьбе с этой проблемой. На их базе сейчас создаются специальные рабочие группы, которые вправе проводить рейды для выявления работников, чьи трудовые отношения с нанимателем никак не оформлены, разъяснил он. При этом по итогам такого визита может проводиться разъяснительная работа с сотрудниками, а работодателю будет предложено добровольно устранить все нарушения по итогам проверки комиссии, участвовать в деятельности которой он по закону не обязан. «Реальные рычаги понуждения сейчас отсутствуют, если нарушитель не является на комиссию и уклоняется от исполнения ее решения»,– отметил Кирсанов. Выявленные нарушения также не могут также стать основанием для проверки трудовой инспекции из-за действующего моратория на их проведения, посетовал он.