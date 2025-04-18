Роспотребнадзор взял на контроль данные о вспышке желтой лихорадки в Колумбии

Вирус желтой лихорадки, передающийся через комаров и циркулирующий среди определенных видов приматов, распространен в 13 странах Центральной и Южной Америки. С начала 2025 г. в них зафиксирован 131 случай заболевания, 53 из которых оказались смертельными.