Роспотребнадзор взял на контроль данные о вспышке желтой лихорадки в Колумбии
Роспотребнадзор взял под контроль данные о вспышке желтой лихорадки в Колумбии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По информации Роспотребнадзора, с начала 2024 г. в Колумбии было зафиксировано 74 случая заражения желтой лихорадкой, из которых 34 завершились летальным исходом. В связи с ухудшением ситуации правительство страны объявило режим чрезвычайного положения.
Вирус желтой лихорадки, передающийся через комаров и циркулирующий среди определенных видов приматов, распространен в 13 странах Центральной и Южной Америки. С начала 2025 г. в них зафиксирован 131 случай заболевания, 53 из которых оказались смертельными.
Поэтому Роспотребнадзор рекомендует россиянам, планирующим поездки в эти страны, пройти вакцинацию. В РФ доступен отечественный препарат против желтой лихорадки, имеющий преквалификацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и поставляемый более чем в 60 стран.
«Вакцина обеспечивает защиту от инфекции через 10 дней после прививки и формирует устойчивый пожизненный иммунитет после однократной вакцинации», – отметили в ведомстве.
5 апреля Франция активировала экстренный план на территории Реюньона из-за распространения вируса чикунгунья. Меры направлены на мобилизацию медицинского персонала и ресурсов для борьбы с эпидемией.