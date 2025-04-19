NYT: письмо с требованием к Гарварду изменить политику было отправлено по ошибке

В документе, как уточняет NYT, содержался ряд требований по найму, приему и учебной программе, «настолько обременительных, что руководство университета решило, что у него нет другого выбора, кроме как бросить вызов Белому дому». После этого один из чиновников позвонил в Гарвард и сообщил, что письмо не должно было быть отправлено и было «несанкционированным», сообщили газете два источника. Другие собеседники в администрации считают, что документ предполагалось распространить среди членов целевой группы, а не отправить в сам университет.