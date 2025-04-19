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/ Общество

NYT: письмо с требованием к Гарварду изменить политику было отправлено по ошибке

Ведомости

Американские чиновники по ошибке отправили в Гарвардский университет письмо, в котором содержался ряд «обременительных» для учреждения требований, пишет New York Times (NYT) со ссылкой официальных лиц США.

Письмо Гарварду от целевой группы Белого дома по антисемитизму было отправлено по электронной почте 11 апреля. Reuters через несколько дней писал, что университет отклонил требования администрации президента об изменении политики университета, и после этого решения финансирование Гарварда на сумму в $2,3 млрд было заморожено.

В документе, как уточняет NYT, содержался ряд требований по найму, приему и учебной программе, «настолько обременительных, что руководство университета решило, что у него нет другого выбора, кроме как бросить вызов Белому дому». После этого один из чиновников позвонил в Гарвард и сообщил, что письмо не должно было быть отправлено и было «несанкционированным», сообщили газете два источника. Другие собеседники в администрации считают, что документ предполагалось распространить среди членов целевой группы, а не отправить в сам университет.

«Получатели такой корреспонденции от правительства США, даже если она содержит масштабные требования, поражающие своим размахом, не подвергают сомнению ее подлинность или серьезность», – приводит NYT заявление Гарварда, сделанное 18 апреля.

Там подчеркнули, что если письмо и было ошибкой, то «действия, предпринятые правительством на этой неделе, имеют реальные последствия» для студентов и сотрудников и «положения американского высшего образования в мире».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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