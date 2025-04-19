NYT: письмо с требованием к Гарварду изменить политику было отправлено по ошибке
Американские чиновники по ошибке отправили в Гарвардский университет письмо, в котором содержался ряд «обременительных» для учреждения требований, пишет New York Times (NYT) со ссылкой официальных лиц США.
Письмо Гарварду от целевой группы Белого дома по антисемитизму было отправлено по электронной почте 11 апреля. Reuters через несколько дней писал, что университет отклонил требования администрации президента об изменении политики университета, и после этого решения финансирование Гарварда на сумму в $2,3 млрд было заморожено.
В документе, как уточняет NYT, содержался ряд требований по найму, приему и учебной программе, «настолько обременительных, что руководство университета решило, что у него нет другого выбора, кроме как бросить вызов Белому дому». После этого один из чиновников позвонил в Гарвард и сообщил, что письмо не должно было быть отправлено и было «несанкционированным», сообщили газете два источника. Другие собеседники в администрации считают, что документ предполагалось распространить среди членов целевой группы, а не отправить в сам университет.
«Получатели такой корреспонденции от правительства США, даже если она содержит масштабные требования, поражающие своим размахом, не подвергают сомнению ее подлинность или серьезность», – приводит NYT заявление Гарварда, сделанное 18 апреля.
Там подчеркнули, что если письмо и было ошибкой, то «действия, предпринятые правительством на этой неделе, имеют реальные последствия» для студентов и сотрудников и «положения американского высшего образования в мире».