Колумбийский университет отказался выполнять требования Трампа о смене повестки
Колумбийский университет вслед за Гарвардом отказался выполнять требования администрации президента США Дональда Трампа о смене повестки. Об этом сообщает The New York Times.
И. о. президента университета Клэр Шипман заявила, что не позволит правительству США требовать «отказа от независимости и автономии». Она подчеркнула, что любое соглашение, в котором правительство будет диктовать, «чему мы учим, что исследуем или кого мы нанимаем», будет неприемлемым. Шипман отметила, что решение вопроса разнообразия точек зрения в университете «не подлежит обсуждению».
15 апреля, после того как Гарвард отклонил требования администрации Трампа о передаче контроля над учебным заведением правительству, его финансирование на сумму в $2,3 млрд было заморожено.
Минобразования США в открытом письме поручило внешней комиссии провести аудит преподавателей и студентов университета для обеспечения «разнообразия точек зрения». Гарвард также должен проверять иностранных студентов, чтобы «предотвратить прием людей, враждебно настроенных к администрации США», и сообщать о таких лицах иммиграционным властям. В письме также говорилось, что к августу текущего года Гарвард должен нанимать преподавателей и принимать студентов только на основе заслуг и отказываться от любых предпочтений, основанных на расе, цвете кожи и национальности.
В ответ на данные заявления президент университета Алан Гербер заявил, что выдвинутые требования ставят под угрозу «ценности учебного заведения». По его мнению, правительство не должно диктовать частным университетам, чему обучать и кого нанимать на работу. Также он заявил, что проведение «аудита» точек зрения сотрудников и учеников Гарварда нарушает права учебного заведения на свободу слова.