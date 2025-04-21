Суд оштрафовал Google за разглашение данных погибших российских военных

Суд установил, что информация о погибших военнослужащих, распространение которой запрещено в РФ, была размещена на видеохостинге YouTube. ТАСС пишет, что речь может идти о публикации с инструкцией по сдаче в плен для российских военных. При этом, в решении суда содержатся и иные причины привлечения Google к ответственности.