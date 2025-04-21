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Суд оштрафовал Google за разглашение данных погибших российских военных

Ведомости

Таганский суд Москвы назначил штраф американской компании Google в 3,8 млн руб. за разглашение данных российских военных, погибших в зоне боевых действий на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение суда.

Корпорация признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ).

Суд установил, что информация о погибших военнослужащих, распространение которой запрещено в РФ, была размещена на видеохостинге YouTube. ТАСС пишет, что речь может идти о публикации с инструкцией по сдаче в плен для российских военных. При этом, в решении суда содержатся и иные причины привлечения Google к ответственности.

В феврале Роскомнадзор сообщил, что американская Google была оштрафована четыре раза в России в 2024 г., в общей сложности суды назначили штрафы на сумму 15,1 млн руб. 18 февраля сумма требований российских телеканалов к Google превысила 2,8 дуодециллиона руб. Дуодециллион – это число с 39 нулями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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