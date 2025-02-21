Google была оштрафована четыре раза в России в 2024 году
В прошлом году российские суды четыре раза оштрафовали американскую компанию Google LLC, в общей сложности назначив штрафы на сумму 15,1 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий пресс-службы Роскомнадзора.
Ведомство уточнило, что санкции были наложены за отказ удалить с видеохостинга YouTube экстремистские материалы, фейки, призывы к массовым беспорядкам, контент, связанный с VPN-сервисами, а также другие запрещенные материалы. Кроме того, 17 февраля Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 3,8 млн руб. По данным РКН, дело касалось отказа удалить с YouTube недостоверную информацию о Вооруженных силах РФ, призывы финансировать ВСУ, пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а также ролики о способах обхода блокировки запрещенных в России ресурсов и другие материалы, признанные судами незаконными.
18 февраля сумма требований российских телеканалов к Google превысила 2,8 дуодециллиона руб. Дуодециллион – это число с 39 нулями. Иски связаны с невыполнением обязательств по восстановлению аккаунтов российских медиа на YouTube. В общей сложности подано около 20 исков. 17 февраля в Арбитражном суде Москвы прошло заседание по этому делу. Представители российских кредиторов и сотрудники ООО «Гугл» просили признать требования реестровыми, чтобы их могли погасить после расчетов с работниками.
29 октября РБК писало, что сумма претензий 17 российских телеканалов к Google в общей сложности составила два ундециллиона (единица с 36 нулями) руб. Ранее суд обязал Google восстановить аккаунты российских СМИ на YouTube или выплатить неустойку при невыполнении этого требования. Решение суда необходимо исполнить в течение девяти месяцев с момента его вступления в силу. За каждый день неисполнения начисляется штраф в размере 100 000 руб. Сумма увеличивается вдвое каждую неделю до выполнения судебного решения. Ограничения общей суммы штрафа нет.