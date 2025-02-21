Google была оштрафована четыре раза в России в 2024 году

Ведомство уточнило, что санкции были наложены за отказ удалить с видеохостинга YouTube экстремистские материалы, фейки, призывы к массовым беспорядкам, контент, связанный с VPN-сервисами, а также другие запрещенные материалы. Кроме того, 17 февраля Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 3,8 млн руб. По данным РКН, дело касалось отказа удалить с YouTube недостоверную информацию о Вооруженных силах РФ, призывы финансировать ВСУ, пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а также ролики о способах обхода блокировки запрещенных в России ресурсов и другие материалы, признанные судами незаконными.