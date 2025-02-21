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Google была оштрафована четыре раза в России в 2024 году

Ведомости

В прошлом году российские суды четыре раза оштрафовали американскую компанию Google LLC, в общей сложности назначив штрафы на сумму 15,1 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий пресс-службы Роскомнадзора.

Ведомство уточнило, что санкции были наложены за отказ удалить с видеохостинга YouTube экстремистские материалы, фейки, призывы к массовым беспорядкам, контент, связанный с VPN-сервисами, а также другие запрещенные материалы. Кроме того, 17 февраля Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 3,8 млн руб. По данным РКН, дело касалось отказа удалить с YouTube недостоверную информацию о Вооруженных силах РФ, призывы финансировать ВСУ, пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а также ролики о способах обхода блокировки запрещенных в России ресурсов и другие материалы, признанные судами незаконными.

18 февраля сумма требований российских телеканалов к Google превысила 2,8 дуодециллиона руб. Дуодециллион – это число с 39 нулями. Иски связаны с невыполнением обязательств по восстановлению аккаунтов российских медиа на YouTube. В общей сложности подано около 20 исков. 17 февраля в Арбитражном суде Москвы прошло заседание по этому делу. Представители российских кредиторов и сотрудники ООО «Гугл» просили признать требования реестровыми, чтобы их могли погасить после расчетов с работниками.

29 октября РБК писало, что сумма претензий 17 российских телеканалов к Google в общей сложности составила два ундециллиона (единица с 36 нулями) руб. Ранее суд обязал Google восстановить аккаунты российских СМИ на YouTube или выплатить неустойку при невыполнении этого требования. Решение суда необходимо исполнить в течение девяти месяцев с момента его вступления в силу. За каждый день неисполнения начисляется штраф в размере 100 000 руб. Сумма увеличивается вдвое каждую неделю до выполнения судебного решения. Ограничения общей суммы штрафа нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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