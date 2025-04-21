В России за незаконную рыбалку в 2024 году осудили почти 2000 человек

Вылов водных биоресурсов в России по итогам 2024 г. превысил 4,9 млн т, сообщал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. Как писали «Ведомости» со ссылкой на данные Росрыболовства в прошлом году, в 2023 г. российские рыбопромышленники добыли 5,3 млн т водных биоресурсов – рыбы различных видов, крабов и моллюсков. Тогда результат стал рекордным за последние 30 лет.