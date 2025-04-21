Газета
Телеграм
/ Общество

В России за незаконную рыбалку в 2024 году осудили почти 2000 человек

Ведомости

1953 человека осуждены по статье о незаконной рыбалке в 2024 г. в России. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на статистику судебного департамента при Верховном суде РФ.

Речь идет ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов). Агентство уточняет, что среди осужденных нет ни одной женщины.

В колонии отправили 44 человека, 617 получили условные сроки, 356 лицам были назначены штрафы, общая сумма которых превысила 24 млн руб. По экологическим преступлениям за прошлый год было осуждено 4733 человека, в колонию отправился 251 подсудимый, 2000 получили условные сроки, общая сумма штрафов превысила 127 млн руб.

Максимальное наказание по статье о незаконной добыче рыбы – от двух до пяти лет лишения свободы. Законом предусмотрены и штрафы – от 500 000 до 1 млн руб. или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет.

Вылов водных биоресурсов в России по итогам 2024 г. превысил 4,9 млн т, сообщал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. Как писали «Ведомости» со ссылкой на данные Росрыболовства в прошлом году, в 2023 г. российские рыбопромышленники добыли 5,3 млн т водных биоресурсов – рыбы различных видов, крабов и моллюсков. Тогда результат стал рекордным за последние 30 лет.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных