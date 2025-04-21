В России за незаконную рыбалку в 2024 году осудили почти 2000 человек
1953 человека осуждены по статье о незаконной рыбалке в 2024 г. в России. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на статистику судебного департамента при Верховном суде РФ.
Речь идет ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов). Агентство уточняет, что среди осужденных нет ни одной женщины.
В колонии отправили 44 человека, 617 получили условные сроки, 356 лицам были назначены штрафы, общая сумма которых превысила 24 млн руб. По экологическим преступлениям за прошлый год было осуждено 4733 человека, в колонию отправился 251 подсудимый, 2000 получили условные сроки, общая сумма штрафов превысила 127 млн руб.
Максимальное наказание по статье о незаконной добыче рыбы – от двух до пяти лет лишения свободы. Законом предусмотрены и штрафы – от 500 000 до 1 млн руб. или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет.
Вылов водных биоресурсов в России по итогам 2024 г. превысил 4,9 млн т, сообщал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. Как писали «Ведомости» со ссылкой на данные Росрыболовства в прошлом году, в 2023 г. российские рыбопромышленники добыли 5,3 млн т водных биоресурсов – рыбы различных видов, крабов и моллюсков. Тогда результат стал рекордным за последние 30 лет.