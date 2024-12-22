Российские рыбаки установили мировой рекорд по вылову рыбы одним судном
Мировой рекорд по вылову рыбы одним судном за год был вновь обновлен рыбаками из России – рыболовный траулер «Петр I» собрал 93 500 т рыбы за календарный год. Об этом сообщили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).
«Российский морозильный рыболовный консервный траулер "Петр I" (принадлежит компании "Тралфлот", члену ВАРПЭ) за неполный 2024 г. выловил 93 500 т рыбы. Таким образом, российские рыбаки в третий раз обновили собственный мировой рекорд по вылову одним судном такого типа в течение календарного года», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
Сезон был завершен судном 20 декабря. «Петр I» пробыл на ловле 307 дней – с 8 января по 1 июня и со 2 июля по 20 декабря. Зимой и весной траулер добывал минтай, сельдь, иваси и скумбрию в Охотском море и Тихом океане, летом и осенью – иваси и скумбрию в Тихом океане.
Предыдущий рекорд также принадлежит «Петру I». Тогда судно выловило 90 000 т рыбы за год.
«Ведомости» со ссылкой на данные Росрыболовства писали, что в 2023 г. российские рыбопромышленники добыли 5,3 млн т водных биоресурсов – рыбы различных видов, крабов и моллюсков. Результат стал рекордным за последние 30 лет.
Российские рыбаки за 2023 г. выловили 1,96 млн т минтая, что стало самым высоким результатом за 25 лет. Иваси было добыто 543 900 т, что также стало рекордом. Улов лососевых (горбуша, кета, форель и др.) в 608 800 т стал рекордным за все время сбора информации.