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Российские рыбаки установили мировой рекорд по вылову рыбы одним судном

Ведомости

Мировой рекорд по вылову рыбы одним судном за год был вновь обновлен рыбаками из России – рыболовный траулер «Петр I» собрал 93 500 т рыбы за календарный год. Об этом сообщили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

«Российский морозильный рыболовный консервный траулер "Петр I" (принадлежит компании "Тралфлот", члену ВАРПЭ) за неполный 2024 г. выловил 93 500 т рыбы. Таким образом, российские рыбаки в третий раз обновили собственный мировой рекорд по вылову одним судном такого типа в течение календарного года», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»). 

Сезон был завершен судном 20 декабря. «Петр I» пробыл на ловле 307 дней – с 8 января по 1 июня и со 2 июля по 20 декабря. Зимой и весной траулер добывал минтай, сельдь, иваси и скумбрию в Охотском море и Тихом океане, летом и осенью – иваси и скумбрию в Тихом океане.

Предыдущий рекорд также принадлежит «Петру I». Тогда судно выловило 90 000 т рыбы за год.

«Ведомости» со ссылкой на данные Росрыболовства писали, что в 2023 г. российские рыбопромышленники добыли 5,3 млн т водных биоресурсов – рыбы различных видов, крабов и моллюсков. Результат стал рекордным за последние 30 лет.

Российские рыбаки за 2023 г. выловили 1,96 млн т минтая, что стало самым высоким результатом за 25 лет. Иваси было добыто 543 900 т, что также стало рекордом. Улов лососевых (горбуша, кета, форель и др.) в 608 800 т стал рекордным за все время сбора информации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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