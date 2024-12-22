Российские рыбаки установили мировой рекорд по вылову рыбы одним судном

Российские рыбаки за 2023 г. выловили 1,96 млн т минтая, что стало самым высоким результатом за 25 лет. Иваси было добыто 543 900 т, что также стало рекордом. Улов лососевых (горбуша, кета, форель и др.) в 608 800 т стал рекордным за все время сбора информации.