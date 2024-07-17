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В ВАРПЭ назвали голословными обвинения в адрес российских рыбаков

Ведомости

Все обвинения в адрес российских рыбаков в ведении незаконного промысла голословны, такими заявлениями страны Балтии хотят вытеснить Россию из мирового рыбного хозяйства, заявил «РИА Новости» президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Президент ВАРПЭ прокомментировал заявления со стороны Эстонии, Латвии, Литвы и Швеции о том, что российские рыболовные компании якобы ведут незаконный промысел трески, сельди и кильки в Балтийском море во время сезонных запретов. Новость об этом была опубликована в Undercurrent News на минувшей неделе. Зверев подчеркнул, что рыбодобыча в России жестко регулируется.

«ННН-промысел (незаконный, несообщаемый и нерегулируемый) жестко пресекается, а все уловы контролируются, так что заявление о том, что российские рыбаки угрожают популяции рыбы в Балтийском море, безосновательны», – сказал президент ВАРПЭ.

10 июля стало известно, что сенаторы-республиканцы США Дэн Салливан (штат Аляска) и Сьюзан Коллинз (штат Мэн) призвали Морской попечительский совет (Marine Stewardship Council, MSC) запретить российским рыбакам использовать международный экологический сертификат рыболовства. Авторы обращения отмечают «тесные и давние связи между российской рыбной отраслью и Кремлем».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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