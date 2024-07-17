В ВАРПЭ назвали голословными обвинения в адрес российских рыбаков

Президент ВАРПЭ прокомментировал заявления со стороны Эстонии, Латвии, Литвы и Швеции о том, что российские рыболовные компании якобы ведут незаконный промысел трески, сельди и кильки в Балтийском море во время сезонных запретов. Новость об этом была опубликована в Undercurrent News на минувшей неделе. Зверев подчеркнул, что рыбодобыча в России жестко регулируется.