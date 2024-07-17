В ВАРПЭ назвали голословными обвинения в адрес российских рыбаков
Все обвинения в адрес российских рыбаков в ведении незаконного промысла голословны, такими заявлениями страны Балтии хотят вытеснить Россию из мирового рыбного хозяйства, заявил «РИА Новости» президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
Президент ВАРПЭ прокомментировал заявления со стороны Эстонии, Латвии, Литвы и Швеции о том, что российские рыболовные компании якобы ведут незаконный промысел трески, сельди и кильки в Балтийском море во время сезонных запретов. Новость об этом была опубликована в Undercurrent News на минувшей неделе. Зверев подчеркнул, что рыбодобыча в России жестко регулируется.
«ННН-промысел (незаконный, несообщаемый и нерегулируемый) жестко пресекается, а все уловы контролируются, так что заявление о том, что российские рыбаки угрожают популяции рыбы в Балтийском море, безосновательны», – сказал президент ВАРПЭ.
10 июля стало известно, что сенаторы-республиканцы США Дэн Салливан (штат Аляска) и Сьюзан Коллинз (штат Мэн) призвали Морской попечительский совет (Marine Stewardship Council, MSC) запретить российским рыбакам использовать международный экологический сертификат рыболовства. Авторы обращения отмечают «тесные и давние связи между российской рыбной отраслью и Кремлем».