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Сенаторы США призвали запретить использовать экомаркировку рыбакам из России

Ведомости

Сенаторы-республиканцы США Дэн Салливан (штат Аляска) и Сьюзан Коллинз (штат Мэн) призвали Морской попечительский совет (Marine Stewardship Council, MSC) запретить российским рыбакам использовать международный экологический сертификат рыболовства. С копией соответствующего письма ознакомился РБК.

Салливан и Коллинз отмечают в письме необходимость «принять срочные меры и запретить дальнейшее использование маркировки MSC» для рыбы и морепродуктов, выловленных в России.

Авторы обращения, в частности, отмечают «тесные и давние связи между российской рыбной отраслью и Кремлем». По их словам, после начала спецоперации на Украине было увеличено производство и экспорт рыбы в России, введены новые экспортные пошлины на рыбную продукцию. По оценке сенаторов, более 80% рыбы и морепродуктов, экспортируемых Россией, проходят переработку в Китае и поставляются в другие страны. По их мнению, «российские сертификаты MSC способствуют этой торговле».

По данным агентства, в российской Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) знают об обращении.

В декабре 2023 г. минфин США запретил импорт из России лосося, трески, минтая и краба. Под ограничения попадают российские морепродукты, добытые в российских водах или на судах под российским флагом, даже если они затем будут переработаны в третьих странах.

В конце мая стало известно, что Европа столкнулась с дефицитом трески из-за сокращения мировых уловов и антироссийских санкций. В отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) о тенденциях мирового рыбного рынка в 2024 г. отмечено, что запрет на торговлю с Россией сказался на европейских переработчиках, они не получают достаточно сырья.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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