Сенаторы США призвали запретить использовать экомаркировку рыбакам из России

Авторы обращения, в частности, отмечают «тесные и давние связи между российской рыбной отраслью и Кремлем». По их словам, после начала спецоперации на Украине было увеличено производство и экспорт рыбы в России, введены новые экспортные пошлины на рыбную продукцию. По оценке сенаторов, более 80% рыбы и морепродуктов, экспортируемых Россией, проходят переработку в Китае и поставляются в другие страны. По их мнению, «российские сертификаты MSC способствуют этой торговле».