Сенаторы США призвали запретить использовать экомаркировку рыбакам из России
Сенаторы-республиканцы США Дэн Салливан (штат Аляска) и Сьюзан Коллинз (штат Мэн) призвали Морской попечительский совет (Marine Stewardship Council, MSC) запретить российским рыбакам использовать международный экологический сертификат рыболовства. С копией соответствующего письма ознакомился РБК.
Салливан и Коллинз отмечают в письме необходимость «принять срочные меры и запретить дальнейшее использование маркировки MSC» для рыбы и морепродуктов, выловленных в России.
Авторы обращения, в частности, отмечают «тесные и давние связи между российской рыбной отраслью и Кремлем». По их словам, после начала спецоперации на Украине было увеличено производство и экспорт рыбы в России, введены новые экспортные пошлины на рыбную продукцию. По оценке сенаторов, более 80% рыбы и морепродуктов, экспортируемых Россией, проходят переработку в Китае и поставляются в другие страны. По их мнению, «российские сертификаты MSC способствуют этой торговле».
По данным агентства, в российской Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) знают об обращении.
В декабре 2023 г. минфин США запретил импорт из России лосося, трески, минтая и краба. Под ограничения попадают российские морепродукты, добытые в российских водах или на судах под российским флагом, даже если они затем будут переработаны в третьих странах.
В конце мая стало известно, что Европа столкнулась с дефицитом трески из-за сокращения мировых уловов и антироссийских санкций. В отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) о тенденциях мирового рыбного рынка в 2024 г. отмечено, что запрет на торговлю с Россией сказался на европейских переработчиках, они не получают достаточно сырья.