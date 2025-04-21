Испания объявила трехдневный траур в связи со смертью папы римского Франциска
Совет министров Испании объявляет трехдневный траур в связи со смертью папы римского Франциска. Об этом сообщил глава администрации председателя правительства, министр юстиции королевства Феликс Боланьос.
«Правительство Испании объявит трехдневный официальный траур в связи со смертью папы Франциска. Понтификат Франциска означал импульс к обновлению и реформированию католической церкви, который оставит след в истории», – сказал он (цитата по ТАСС).
Агентство отмечает, что ключевые политические деятели Испании выразили соболезнования в связи со смертью понтифика. Среди них – премьер-министр страны Педро Санчес
Папа римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо) умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Последние месяцы Ватикан сообщал о проблемах со здоровьем понтифика, а с февраля этого года состояние Франциска начало ухудшаться. 14 февраля он был госпитализирован на фоне обострения рецидивирующего бронхита. 18 февраля сообщалось о прогрессировании заболевания – у понтифика диагностировали начало двусторонней пневмонии.
28 марта Ватикан сообщил, что папа Франциск проходит реабилитацию в Доме Святой Марфы, тогда его состояние оставалось стабильным с небольшими улучшениями в дыхании, моторике и речи. Для избрания нового папы кардиналам предстоит собраться на конклав.