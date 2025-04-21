Испания объявила трехдневный траур в связи со смертью папы римского Франциска

Папа римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо) умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Последние месяцы Ватикан сообщал о проблемах со здоровьем понтифика, а с февраля этого года состояние Франциска начало ухудшаться. 14 февраля он был госпитализирован на фоне обострения рецидивирующего бронхита. 18 февраля сообщалось о прогрессировании заболевания – у понтифика диагностировали начало двусторонней пневмонии.