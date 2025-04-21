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Испания объявила трехдневный траур в связи со смертью папы римского Франциска

Ведомости

Совет министров Испании объявляет трехдневный траур в связи со смертью папы римского Франциска. Об этом сообщил глава администрации председателя правительства, министр юстиции королевства Феликс Боланьос.

«Правительство Испании объявит трехдневный официальный траур в связи со смертью папы Франциска. Понтификат Франциска означал импульс к обновлению и реформированию католической церкви, который оставит след в истории», – сказал он (цитата по ТАСС).

Агентство отмечает, что ключевые политические деятели Испании выразили соболезнования в связи со смертью понтифика. Среди них – премьер-министр страны Педро Санчес

Папа римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо) умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Последние месяцы Ватикан сообщал о проблемах со здоровьем понтифика, а с февраля этого года состояние Франциска начало ухудшаться. 14 февраля он был госпитализирован на фоне обострения рецидивирующего бронхита. 18 февраля сообщалось о прогрессировании заболевания – у понтифика диагностировали начало двусторонней пневмонии. 

28 марта Ватикан сообщил, что папа Франциск проходит реабилитацию в Доме Святой Марфы, тогда его состояние оставалось стабильным с небольшими улучшениями в дыхании, моторике и речи. Для избрания нового папы кардиналам предстоит собраться на конклав.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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