Итальянские СМИ назвали возможную причину смерти папы римского Франциска
Возможной причиной смерти папы римского Франциска мог стать инсульт. Об этом сообщили итальянские издания La Repubblica и Corriere della Sera.
В материале La Repubblica говорится, что смерть понтифика внешне не связана с проблемами дыхания, которые привели к его госпитализации в Policlinico Agostino Gemelli на фоне обострения рецидивирующего бронхита в феврале 2024 г. Врачи клиники, в которой лечился Франциск, заявили, что «папа скончался мирно».
Corriere della Sera пишет, что в ближайшее время Святой престол опубликует официальное заявление с указанием причины смерти понтифика.
Папа римский умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Последние месяцы Ватикан сообщал о проблемах со здоровьем понтифика, состояние Франциска начало ухудшаться с февраля 2025 г. В последний раз понтифик появился на публике 20 апреля в Пасху. В своем послании Urbi et Orbi он выступил с призывом к «миру во всем мире».
Совет министров Испании объявил трехдневный траур в связи со смертью Франциска. Президент РФ Владимир Путин в связи с кончиной понтифика выразил соболезнования камерленго Римско-католической церкви Кевину Джозефу Фарреллу и всему католическому клиру. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков указал, что Путин и Франциск неоднократно встречались и с большим уважением относились друг к другу.