Заупокойные мессы по папе Франциску пройдут в трех городах России
Заупокойные мессы по папе римскому Франциску пройдут в Москве, Калининграде и Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в Telegram-канале архиепархии Божьей Матери в столице.
В Москве месса пройдет 24 апреля в соборе Непорочного зачатия пресвятой Девы Марии в 19:00. Ее возглавит апостольский нунций в РФ архиепископ Джованни Д’Аниелло, ему сослужит архиепископ Павел Пецци.
В тот же день епископ Николай Дубинин проведет торжественную мессу в соборе Успения Пресвятой Девы Марии. Она также пройдет в 19:00.
Епископ Николай также отслужит мессу в Калининграде 25 апреля. Мероприятие пройдет в храме святого Адальберта в 19:00.
Папа римский умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Последние месяцы Ватикан сообщал о проблемах со здоровьем понтифика, его состояние начало ухудшаться с февраля 2025 г. В последний раз понтифик появился на публике 20 апреля в Пасху. В своем послании Urbi et Orbi он выступил с призывом к «миру во всем мире».
Совет министров Испании объявил трехдневный траур в связи со смертью Франциска. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования камерленго Римско-католической церкви Кевину Джозефу Фарреллу и всему католическому клиру.