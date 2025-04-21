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Заупокойные мессы по папе Франциску пройдут в трех городах России

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Заупокойные мессы по папе римскому Франциску пройдут в Москве, Калининграде и Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в Telegram-канале архиепархии Божьей Матери в столице. 

В Москве месса пройдет 24 апреля в соборе Непорочного зачатия пресвятой Девы Марии в 19:00. Ее возглавит апостольский нунций в РФ архиепископ Джованни Д’Аниелло, ему сослужит архиепископ Павел Пецци.

В тот же день епископ Николай Дубинин проведет торжественную мессу в соборе Успения Пресвятой Девы Марии. Она также пройдет в 19:00.

Епископ Николай также отслужит мессу в Калининграде 25 апреля. Мероприятие пройдет в храме святого Адальберта в 19:00.

Папа римский умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Последние месяцы Ватикан сообщал о проблемах со здоровьем понтифика, его состояние начало ухудшаться с февраля 2025 г. В последний раз понтифик появился на публике 20 апреля в Пасху. В своем послании Urbi et Orbi он выступил с призывом к «миру во всем мире».

Совет министров Испании объявил трехдневный траур в связи со смертью Франциска. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования камерленго Римско-католической церкви Кевину Джозефу Фарреллу и всему католическому клиру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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