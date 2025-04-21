Газета La Stampa объявила наиболее вероятных кандидатов на пост папы римского

О смерти папы римского Франциска (Хорхе Марио Бергольо) стало известно 21 апреля. Он скончался в возрасте 88 лет. Последние месяцы Ватикан сообщал о проблемах со здоровьем понтифика, а с февраля этого года состояние Франциска начало ухудшаться. В последний раз понтифик появился на публике в Пасху 20 апреля. В своем послании Urbi et Orbi он выступил с призывом к «миру во всем мире».