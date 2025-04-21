Газета La Stampa объявила наиболее вероятных кандидатов на пост папы римского
Наиболее вероятным претендентом на пост папы римского является действующий госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин, сообщает газета La Stampa.
Как отмечает издание, 70-летний Паролин способен сохранить открытость церкви и «уделять внимание разным католическим душам».
По версии La Stampa, высокие шансы стать понтификом также имеет архиепископ Болоньи, президент итальянского епископата и посланник Ватикана по урегулированию конфликта на Украине кардинал Маттео Дзуппи. Отмечается, что его считают «представителем церкви, близкой к нуждающимся», который способен вести диалог «с новаторским и прагматичным подходом». На данный момент ему 69 лет.
Другим кандидатом газета называет 60-летнего латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисту Пиццабаллу. В его пользу может выступать потребность в урегулировании отношений Востока и Запада, а также его способность к межрелигиозному диалогу.
О смерти папы римского Франциска (Хорхе Марио Бергольо) стало известно 21 апреля. Он скончался в возрасте 88 лет. Последние месяцы Ватикан сообщал о проблемах со здоровьем понтифика, а с февраля этого года состояние Франциска начало ухудшаться. В последний раз понтифик появился на публике в Пасху 20 апреля. В своем послании Urbi et Orbi он выступил с призывом к «миру во всем мире».
В связи с кончиной понтифика президент Аргентины Хавьер Милей объявит неделю траура. Совет директоров Испании также объявил трехдневный траур.