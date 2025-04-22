Россияне досрочно получат пенсии за май
В связи с приближающимися майскими праздниками граждане, которым пенсии перечисляются через банк, автоматически получат выплату до 30 апреля. Об этом сообщается на сайте Социального фонда России (СФР).
Досрочно выплату получат те, кому она обычно приходит с 1-го по 5-е число месяца. Речь идет обо всех видах пенсий, включая страховые и социальные, накопительные, по старости и инвалидности.
Те пенсионеры, которым выплаты доставляют почтальоны, получат деньги по обычному графику, начиная с 3 мая. С этой же даты можно будет получить деньги в кассе почтового отделения. Доставка пенсий через почту продлится до 25 мая.
Согласно информации СФР на 1 января, на учете в системе фонда состоят 41,1 млн пенсионеров. Страховые пенсии по старости получают 33,4 млн граждан, 2,2 млн человек – выплаты по инвалидности. Пенсии по потере кормильца положены 1,4 млн граждан, социальные пенсии – 3,4 млн.