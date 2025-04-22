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Россияне досрочно получат пенсии за май

Ведомости

В связи с приближающимися майскими праздниками граждане, которым пенсии перечисляются через банк, автоматически получат выплату до 30 апреля. Об этом сообщается на сайте Социального фонда России (СФР).

Досрочно выплату получат те, кому она обычно приходит с 1-го по 5-е число месяца. Речь идет обо всех видах пенсий, включая страховые и социальные, накопительные, по старости и инвалидности.

Те пенсионеры, которым выплаты доставляют почтальоны, получат деньги по обычному графику, начиная с 3 мая. С этой же даты можно будет получить деньги в кассе почтового отделения. Доставка пенсий через почту продлится до 25 мая.

Согласно информации СФР на 1 января, на учете в системе фонда состоят 41,1 млн пенсионеров. Страховые пенсии по старости получают 33,4 млн граждан, 2,2 млн человек – выплаты по инвалидности. Пенсии по потере кормильца положены 1,4 млн граждан, социальные пенсии – 3,4 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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