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На М-11 «Нева» из-за ДТП нет движения в сторону Москвы

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Из-за ДТП на 195 км трассы М-11 «Нева» в сторону Москвы нет движения, сообщает госкомпания «Автодор» в своем Telegram-канале.

В связи с этим был организован съезд на 208 км на трассу М-10 «Россия».

Ранее ГУ МЧС по Тверской области сообщало, что два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на М-11. В результате произошло возгорание, но оно было оперативно ликвидировано. По предварительным данным, два человека пострадали.

22 апреля четыре человека погибли в массовой аварии с участием грузового Foton, КамАЗа, а также автомобилей Sollers, Lada и Opel на трассе в Апастовском районе Татарстана. Авария произошла ночью на 59 км автодороги Казань – Буинск – Ульяновск. По предварительным данным госавтоинспекции республики, водитель Foton не выбрал безопасную скорость и наехал на Sollers, Лада, КамАЗ и Opel, остановившихся на запрещающий сигнал светофора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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