На М-11 «Нева» из-за ДТП нет движения в сторону Москвы
Из-за ДТП на 195 км трассы М-11 «Нева» в сторону Москвы нет движения, сообщает госкомпания «Автодор» в своем Telegram-канале.
В связи с этим был организован съезд на 208 км на трассу М-10 «Россия».
Ранее ГУ МЧС по Тверской области сообщало, что два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на М-11. В результате произошло возгорание, но оно было оперативно ликвидировано. По предварительным данным, два человека пострадали.
22 апреля четыре человека погибли в массовой аварии с участием грузового Foton, КамАЗа, а также автомобилей Sollers, Lada и Opel на трассе в Апастовском районе Татарстана. Авария произошла ночью на 59 км автодороги Казань – Буинск – Ульяновск. По предварительным данным госавтоинспекции республики, водитель Foton не выбрал безопасную скорость и наехал на Sollers, Лада, КамАЗ и Opel, остановившихся на запрещающий сигнал светофора.