На М-11 «Нева» из-за ДТП нет движения в сторону Москвы

22 апреля четыре человека погибли в массовой аварии с участием грузового Foton, КамАЗа, а также автомобилей Sollers, Lada и Opel на трассе в Апастовском районе Татарстана. Авария произошла ночью на 59 км автодороги Казань – Буинск – Ульяновск. По предварительным данным госавтоинспекции республики, водитель Foton не выбрал безопасную скорость и наехал на Sollers, Лада, КамАЗ и Opel, остановившихся на запрещающий сигнал светофора.