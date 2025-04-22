Путин выразил соболезнования родным и близким Зураба Церетели
Президент Российской академии художеств, архитектор и скульптор Зураб Церетели посвятил себя подвижническому служению искусству, был открыт для добрых, благородных дел и начинаний. Об этом заявил глава российского государства Владимир Путин, выразив соболезнования родным и близким художника-монументалиста.
«Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, учеников, всех почитателей его щедрого, самобытного дарования», – говорится в телеграмме президента РФ.
Церетели умер 22 апреля в возрасте 91 года. Как сообщил помощник художника-монументалиста Сергей Шагулашвили, причиной смерти стала остановка сердца. Его похоронят 27 апреля в родном Тбилиси рядом с могилой супруги Инессы Андроникашвили.
Церетели – автор множества монументов, среди них мемориал «Детям Беслана» и 98-метровый памятник Петру I на Москве-реке, скульптура «Добро побеждает зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке, «Разрушить стену недоверия» в Лондоне, памятник «Слеза скорби» жертвам теракта в США 11 сентября 2001 г. в Нью-Джерси. Церетели был главным художником-оформителем XXII летних Олимпийских игр в Москве в 1980 г., главным проектировщиком Мемориального комплекса на Поклонной горе и главным художником в проекте реконструкции столичного храма Христа Спасителя. Он также основал Московский музей современного искусства, где служил директором.