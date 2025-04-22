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Путин выразил соболезнования родным и близким Зураба Церетели

Ведомости

Президент Российской академии художеств, архитектор и скульптор Зураб Церетели посвятил себя подвижническому служению искусству, был открыт для добрых, благородных дел и начинаний. Об этом заявил глава российского государства Владимир Путин, выразив соболезнования родным и близким художника-монументалиста.

«Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, учеников, всех почитателей его щедрого, самобытного дарования», – говорится в телеграмме президента РФ.

Церетели умер 22 апреля в возрасте 91 года. Как сообщил помощник художника-монументалиста Сергей Шагулашвили, причиной смерти стала остановка сердца. Его похоронят 27 апреля в родном Тбилиси рядом с могилой супруги Инессы Андроникашвили.

Церетели – автор множества монументов, среди них мемориал «Детям Беслана» и 98-метровый памятник Петру I на Москве-реке, скульптура «Добро побеждает зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке, «Разрушить стену недоверия» в Лондоне, памятник «Слеза скорби» жертвам теракта в США 11 сентября 2001 г. в Нью-Джерси. Церетели был главным художником-оформителем XXII летних Олимпийских игр в Москве в 1980 г., главным проектировщиком Мемориального комплекса на Поклонной горе и главным художником в проекте реконструкции столичного храма Христа Спасителя. Он также основал Московский музей современного искусства, где служил директором.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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