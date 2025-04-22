Кравцов: нагрузка на учителей не должна превышать 1,4 ставки
Нагрузку на учителей необходимо уменьшить до 1,4 ставки, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на совещании, посвященном проблемам в сфере образования в субъектах Северо-Кавказского федерального округа.
Кравцов отметил, что регионам нужно уделить особое внимание вопросам оплаты труда педагогических работников. Кроме того, по его словам, штатные расписания школ должны формироваться с учетом численности учеников. Важно оценить образовательные организации регионов на соответствие этому показателю.
В начале марта зампредседателя Счетной палаты Галина Изотова сообщала, что по итогам 2024 г. ведомство выявило в сфере образования низкую зарплату и повышение среднего возраста педагогов. При этом зафиксированы высокий уровень нагрузки на одного работника и переток кадров в более привлекательные отрасли экономики. Счетная палата также указала на недостаточно эффективное исполнение программы «Земский учитель». По информации госоргана, 7% педагогов, получивших выплаты, расторгли трудовой договор, в том числе по причине отсутствия жилья и работы для членов семьи.