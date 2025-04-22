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Кравцов: нагрузка на учителей не должна превышать 1,4 ставки

Ведомости

Нагрузку на учителей необходимо уменьшить до 1,4 ставки, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на совещании, посвященном проблемам в сфере образования в субъектах Северо-Кавказского федерального округа.

Кравцов отметил, что регионам нужно уделить особое внимание вопросам оплаты труда педагогических работников. Кроме того, по его словам, штатные расписания школ должны формироваться с учетом численности учеников. Важно оценить образовательные организации регионов на соответствие этому показателю.

В начале марта зампредседателя Счетной палаты Галина Изотова сообщала, что по итогам 2024 г. ведомство выявило в сфере образования низкую зарплату и повышение среднего возраста педагогов. При этом зафиксированы высокий уровень нагрузки на одного работника и переток кадров в более привлекательные отрасли экономики. Счетная палата также указала на недостаточно эффективное исполнение программы «Земский учитель». По информации госоргана, 7% педагогов, получивших выплаты, расторгли трудовой договор, в том числе по причине отсутствия жилья и работы для членов семьи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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