Гроб с телом папы римского Франциска доставили в собор Святого Петра
Гроб с телом папы римского Франциска доставили из капеллы его резиденции – дома «Святой Марфы» – в собор Святого Петра.
Кардинал-камерленго Кевин Фаррелл, руководящий обрядом прощания, провел заупокойную молитву до переноса тела и начал литургию слова в соборе. На церемонии присутствовуют кардиналы, архиепископы, епископы и служители церкви. Проститься с покойным смогут все желающие в течение трех дней. Похороны назначены на 26 апреля.
Папа римский скончался 21 апреля в своей резиденции в Ватикане. Причиной смерти стал инсульт. Последнее публичное выступление Франциска состоялось за день до его кончины, когда он обратился к верующим с балкона базилики Святого Петра по случаю праздника Пасхи. В своем послании Urbi et Orbi он выступил с призывом к «миру во всем мире».
Посетить похороны понтифика собираются ряд мировых лидеров. В частности, о намерении приехать заявили президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и первая леди Жания Лула да Силва, президент Украины Владимир Зеленский и президент Аргентины Хавьер Милей. Американский лидер Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией Трамп также подтвердил свое присутствие на похоронах. В Кремле говорили, что президент России Владимир Путин не планирует поездку на похороны Франциска.