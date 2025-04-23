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Гроб с телом папы римского Франциска доставили в собор Святого Петра

Ведомости

Гроб с телом папы римского Франциска доставили из капеллы его резиденции – дома «Святой Марфы» – в собор Святого Петра.

Кардинал-камерленго Кевин Фаррелл, руководящий обрядом прощания, провел заупокойную молитву до переноса тела и начал литургию слова в соборе. На церемонии присутствовуют кардиналы, архиепископы, епископы и служители церкви. Проститься с покойным смогут все желающие в течение трех дней. Похороны назначены на 26 апреля.

Папа римский скончался 21 апреля в своей резиденции в Ватикане. Причиной смерти стал инсульт. Последнее публичное выступление Франциска состоялось за день до его кончины, когда он обратился к верующим с балкона базилики Святого Петра по случаю праздника Пасхи. В своем послании Urbi et Orbi он выступил с призывом к «миру во всем мире».

Посетить похороны понтифика собираются ряд мировых лидеров. В частности, о намерении приехать заявили президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и первая леди Жания Лула да Силва, президент Украины Владимир Зеленский и президент Аргентины Хавьер Милей. Американский лидер Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией Трамп также подтвердил свое присутствие на похоронах. В Кремле говорили, что президент России Владимир Путин не планирует поездку на похороны Франциска.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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