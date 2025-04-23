В аэропортах Казани, Ульяновска и Нижнекамска сняли ограничения на полеты
В аэропортах Казани, Ульяновска («Баратаевка») и Нижнекамска («Бегишево») сняты ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Ограничения в воздушной гавани Ульяновска были сняты в 09:00 мск, в аэропорту Казани – в 10:00 мск. В период их действия на запасные аэродромы ушли пять самолетов, следовавших в Казань. Позднее Кореняко заявил о снятии ограничений на работу аэропорта Нижнекамска в 11:06 мск. По его словам, они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
23 апреля аэропорты Казани и Ульяновска временно прекратили прием и отправку самолетов с 7:30 мск. А с 8:00 мск принимать и выпускать самолеты перестал также аэропорт Нижнекамска.
Минобороны России сообщало, что в ночь на 23 апреля средства противовоздушной обороны ликвидировали 11 украинских БПЛА над семью регионами страны. Российские силы сбили три беспилотника над Тульской областью, еще по два – над Белгородской и Курской областями. Кроме того, по одному дрону было уничтожено в небе над Крымом, Брянской, Калужской и Орловской областями.