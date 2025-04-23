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/ Общество

В аэропортах Казани, Ульяновска и Нижнекамска сняли ограничения на полеты

Ведомости

В аэропортах Казани, Ульяновска («Баратаевка») и Нижнекамска («Бегишево») сняты ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Ограничения в воздушной гавани Ульяновска были сняты в 09:00 мск, в аэропорту Казани – в 10:00 мск. В период их действия на запасные аэродромы ушли пять самолетов, следовавших в Казань. Позднее Кореняко заявил о снятии ограничений на работу аэропорта Нижнекамска в 11:06 мск. По его словам, они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

23 апреля аэропорты Казани и Ульяновска временно прекратили прием и отправку самолетов с 7:30 мск. А с 8:00 мск принимать и выпускать самолеты перестал также аэропорт Нижнекамска.

Минобороны России сообщало, что в ночь на 23 апреля средства противовоздушной обороны ликвидировали 11 украинских БПЛА над семью регионами страны. Российские силы сбили три беспилотника над Тульской областью, еще по два – над Белгородской и Курской областями. Кроме того, по одному дрону было уничтожено в небе над Крымом, Брянской, Калужской и Орловской областями.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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