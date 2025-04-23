В аэропортах Казани, Ульяновска и Нижнекамска сняли ограничения на полеты

Минобороны России сообщало, что в ночь на 23 апреля средства противовоздушной обороны ликвидировали 11 украинских БПЛА над семью регионами страны. Российские силы сбили три беспилотника над Тульской областью, еще по два – над Белгородской и Курской областями. Кроме того, по одному дрону было уничтожено в небе над Крымом, Брянской, Калужской и Орловской областями.