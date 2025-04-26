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Верховный суд определил, что считать самообороной в делах об убийстве

Ведомости

Верховный суд (ВС) России разрешил применять предметы в качестве оружия для самообороны в отдельных случаях. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на обзор судебной практики, которой другие суды должны руководствоваться при принятии решений.

В качестве примера приводится дело жителя Твери, которого оправдали после убийства троих человек. Он использовал нож в ситуации, когда нападавших было несколько, а на руках у него была дочь, которой грозила опасность. 

Местный суд вынес ему оправдательный приговор по делу об убийстве (ст. 105 УК), посчитав произошедшее самообороной. ВС РФ посчитал квалификацию правильной. Суд учел количество нападавших, применение ими предметов, используемых в качестве оружия, а также присутствие малолетних детей, что давало оправданному «право принять адекватные меры защиты».

Депутаты от фракции ЛДПР намерены внести в Госдуму доработанную версию законопроекта, расширяющего рамки допустимой самообороны при незаконном проникновении в дом. Он предлагает разрешить россиянам в таких случаях любым способом защищать себя и своих родных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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