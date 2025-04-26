Верховный суд определил, что считать самообороной в делах об убийстве
Верховный суд (ВС) России разрешил применять предметы в качестве оружия для самообороны в отдельных случаях. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на обзор судебной практики, которой другие суды должны руководствоваться при принятии решений.
В качестве примера приводится дело жителя Твери, которого оправдали после убийства троих человек. Он использовал нож в ситуации, когда нападавших было несколько, а на руках у него была дочь, которой грозила опасность.
Местный суд вынес ему оправдательный приговор по делу об убийстве (ст. 105 УК), посчитав произошедшее самообороной. ВС РФ посчитал квалификацию правильной. Суд учел количество нападавших, применение ими предметов, используемых в качестве оружия, а также присутствие малолетних детей, что давало оправданному «право принять адекватные меры защиты».
Депутаты от фракции ЛДПР намерены внести в Госдуму доработанную версию законопроекта, расширяющего рамки допустимой самообороны при незаконном проникновении в дом. Он предлагает разрешить россиянам в таких случаях любым способом защищать себя и своих родных.