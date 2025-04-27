В МВД перечислили способы распознавания дипфейков

27 марта «Ведомости» писали, что мошенники разработали новый способ обмана с использованием видеозвонков, который они применяют в методах социальной инженерии. Суть схемы заключается в том, что жертве поступает видеовызов на мобильный телефон через мессенджеры, такие как Whatsapp (принадлежит Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) или Telegram. Злоумышленник, представляясь курьером, записывает экран во время звонка, после чего создает из записи короткий ролик («кружок») без звука. Далее мошенники заводят новый аккаунт в Telegram и рассылают сообщения контактам жертвы от ее имени. Для убедительности они прикрепляют ранее записанный «кружок», чтобы у собеседников сложилось впечатление, будто это действительно реальный человек, а не подделка. Таким образом, злоумышленники пытаются получить доверие пользователей для дальнейшего обмана.