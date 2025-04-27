В МВД перечислили способы распознавания дипфейков
Неестественная интонация, слишком редкое моргание и подозрительные просьбы могут помочь понять, что для создания видео использовалась технология дипфейка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.
Обращать внимание стоит также на движения губ: если они не совпадают с произносимыми словами, это может указывать на подделку. Нетипичные движения тела также могут стать сигналом о дипфейке. Кроме того, мошенники часто используют необычные просьбы, поступающие через нестандартные каналы связи, чтобы ввести жертву в заблуждение. В МВД отметили, что чаще всего злоумышленники создают фальшивые видео и аудиозаписи знакомых людей, чьи аккаунты были взломаны. В таких случаях жертве предлагают перевести деньги, якобы для помощи близкому человеку.
Также популярной схемой становится использование дипфейков знаменитостей. Например, их образы могут применяться для рекламы игр в соцсетях или заманивания людей в сомнительные инвестиционные проекты. Мошенники обещают быстрый и легкий заработок, но переход по их ссылкам приводит к потере денег.
27 марта «Ведомости» писали, что мошенники разработали новый способ обмана с использованием видеозвонков, который они применяют в методах социальной инженерии. Суть схемы заключается в том, что жертве поступает видеовызов на мобильный телефон через мессенджеры, такие как Whatsapp (принадлежит Meta