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В МВД перечислили способы распознавания дипфейков

Ведомости

Неестественная интонация, слишком редкое моргание и подозрительные просьбы могут помочь понять, что для создания видео использовалась технология дипфейка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Обращать внимание стоит также на движения губ: если они не совпадают с произносимыми словами, это может указывать на подделку. Нетипичные движения тела также могут стать сигналом о дипфейке. Кроме того, мошенники часто используют необычные просьбы, поступающие через нестандартные каналы связи, чтобы ввести жертву в заблуждение. В МВД отметили, что чаще всего злоумышленники создают фальшивые видео и аудиозаписи знакомых людей, чьи аккаунты были взломаны. В таких случаях жертве предлагают перевести деньги, якобы для помощи близкому человеку.

Также популярной схемой становится использование дипфейков знаменитостей. Например, их образы могут применяться для рекламы игр в соцсетях или заманивания людей в сомнительные инвестиционные проекты. Мошенники обещают быстрый и легкий заработок, но переход по их ссылкам приводит к потере денег.

27 марта «Ведомости» писали, что мошенники разработали новый способ обмана с использованием видеозвонков, который они применяют в методах социальной инженерии. Суть схемы заключается в том, что жертве поступает видеовызов на мобильный телефон через мессенджеры, такие как Whatsapp (принадлежит Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) или Telegram. Злоумышленник, представляясь курьером, записывает экран во время звонка, после чего создает из записи короткий ролик («кружок») без звука. Далее мошенники заводят новый аккаунт в Telegram и рассылают сообщения контактам жертвы от ее имени. Для убедительности они прикрепляют ранее записанный «кружок», чтобы у собеседников сложилось впечатление, будто это действительно реальный человек, а не подделка. Таким образом, злоумышленники пытаются получить доверие пользователей для дальнейшего обмана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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