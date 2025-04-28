Сикстинскую капеллу в Ватикане закрыли в связи с подготовкой к конклаву
Ватикан закрыл Сикстинскую капеллу, где в скором времени кардиналы соберутся на конклав для избрания следующего папы римского, пишет Associated Press.
Выборы нового понтифика по правилам Ватикана должны начаться не ранее 15-го и не позднее 20-го дня после ухода предыдущего папы римского.
Новый папа римский определяется на специальном собрании кардиналов, где голосование проходит тайно. Избрание понтифика – это закрытое мероприятие, в ходе которого кардиналы не поддерживают связи с внешним миром. Во время выборов кардиналы живут в гостинице на территории Ватикана, известной как Дом Святой Марфы. Выборы проходят «по старинке»: на бумажных карточках кардиналы указывают имя кандидата, за которого хотят проголосовать. Когда новый папа избран, бюллетени просто сжигаются, в результате чего из трубы идет белый дым, который знаменует, что выбор сделан.
Папа римский Франциск умер от инсульта 21 апреля в возрасте 88 лет. 26 апреля понтифика похоронили в церкви Санта-Мария-Маджоре в Риме.