Сикстинскую капеллу в Ватикане закрыли в связи с подготовкой к конклаву

Новый папа римский определяется на специальном собрании кардиналов, где голосование проходит тайно. Избрание понтифика – это закрытое мероприятие, в ходе которого кардиналы не поддерживают связи с внешним миром. Во время выборов кардиналы живут в гостинице на территории Ватикана, известной как Дом Святой Марфы. Выборы проходят «по старинке»: на бумажных карточках кардиналы указывают имя кандидата, за которого хотят проголосовать. Когда новый папа избран, бюллетени просто сжигаются, в результате чего из трубы идет белый дым, который знаменует, что выбор сделан.