ФСБ опубликовала архивные документы с показаниями о самоубийстве Гитлера

Документы раскрывают детали событий, происходивших в бункере перед самоубийством Гитлера и после него. В частности, согласно показаниям Раттенхубера, спустя 10 минут после отравления фюрера Линге «сделал контрольный выстрел ему в голову, чтобы героизировать его смерть, тем самым показав, что Гитлер ушел из жизни как солдат». При этом сам Линге в ходе следствия настаивал на том, что Гитлер сам выстрелил себе в висок.