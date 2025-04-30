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ФСБ опубликовала архивные документы с показаниями о самоубийстве Гитлера

Ведомости

ФСБ России обнародовала цифровые копии рассекреченных документов, содержащих протоколы допросов и показания старшего камердинера Адольфа Гитлера штурмбаннфюрера СС Гейнца Линге и личного адъютанта фюрера штурмбаннфюрера СС Отто Гюнше о последних днях жизни диктатора. Материалы из архива УФСБ России по Ивановской области опубликованы на сайте ведомства.

В документах указывается, что опергруппы «Смерш» задержали несколько человек из ближайшего окружения Гитлера. Речь о командующем обороной Берлина генерале артиллерии Гельмуте Вейдлинге, личном представителе ВМС при ставке Гитлера вице-адмирале Гансе Фоссе, начальнике имперской службы безопасности группенфюрере СС Гансе Раттенхубере, камердинере фюрера Линге и адъютанте Гюнше и др. Сотрудники архива управления ФСБ по Ивановской области недавно рассекретили ранее малоизвестные материалы в отношении Линге и Гюнше, отмечают в ведомстве.

Документы раскрывают детали событий, происходивших в бункере перед самоубийством Гитлера и после него. В частности, согласно показаниям Раттенхубера, спустя 10 минут после отравления фюрера Линге «сделал контрольный выстрел ему в голову, чтобы героизировать его смерть, тем самым показав, что Гитлер ушел из жизни как солдат». При этом сам Линге в ходе следствия настаивал на том, что Гитлер сам выстрелил себе в висок.

В мае 2024 г. ФСБ по Ивановской области опубликовало документ с показаниями Гюнше, согласно которому, в 1944-1945 гг. Германия планировала провести операцию в Арденнах. Ее последствия для американо-британских войск могли быть сопоставимы с Дюнкерком, но успеху немецких войск помешало наступление СССР, отмечается в материалах.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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