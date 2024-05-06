Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

ФСБ рассекретила показания адъютанта Гитлера о роли СССР в битве при Арденнах

Ведомости

В 1944-1945 гг. Германия планировала провести операцию в Арденнах, последствия которой для американо-британских войск могли быть сопоставимы с Дюнкерком, но успеху немецких войск помешало наступление СССР. Об этом говорится в показаниях бывшего личного адъютанта Гитлера Отто Гюнше. Документ опубликовало управление ФСБ по Ивановской области. 

«Окончательному успеху немецких войск на Западе помешало грандиозное наступление, предпринятое русским командованием на всем фронте от Балтийского моря до Карпат», – сказано в свидетельстве Гюнше.

По его словам, после этого Германия прекратила наступление против англо-американских сил на Западе и стала перебрасывать войска на немецко-русский фронт. Это позволило англо-американским войскам «вторгнуться в Германию», добавил Гюнше.

Из документов, рассекреченных ФСБ, также следует, что США и Великобритания в тайне от СССР вели переговоры с представителями нацистской Германии по вопросу о заключении сепаратного мира в 1941, 1942 и 1943 гг.

Арденнская операция проводилась немецкими войсками на Западном фронте с декабря 1944 г. по январь 1945 г. Германия планировала разгромить англо-американские силы в Бельгии и Нидерландах и склонить США и Великобританию к сепаратным переговорам.

В середине января 1945 г. Висло-Одерскую операцию начали советские войска. В ходе наступления они освободили значительную часть Польши и заняли плацдарм на левом берегу Одера, который впоследствии использовался при взятии Берлина.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных