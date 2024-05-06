ФСБ рассекретила показания адъютанта Гитлера о роли СССР в битве при Арденнах
В 1944-1945 гг. Германия планировала провести операцию в Арденнах, последствия которой для американо-британских войск могли быть сопоставимы с Дюнкерком, но успеху немецких войск помешало наступление СССР. Об этом говорится в показаниях бывшего личного адъютанта Гитлера Отто Гюнше. Документ опубликовало управление ФСБ по Ивановской области.
«Окончательному успеху немецких войск на Западе помешало грандиозное наступление, предпринятое русским командованием на всем фронте от Балтийского моря до Карпат», – сказано в свидетельстве Гюнше.
По его словам, после этого Германия прекратила наступление против англо-американских сил на Западе и стала перебрасывать войска на немецко-русский фронт. Это позволило англо-американским войскам «вторгнуться в Германию», добавил Гюнше.
Из документов, рассекреченных ФСБ, также следует, что США и Великобритания в тайне от СССР вели переговоры с представителями нацистской Германии по вопросу о заключении сепаратного мира в 1941, 1942 и 1943 гг.
Арденнская операция проводилась немецкими войсками на Западном фронте с декабря 1944 г. по январь 1945 г. Германия планировала разгромить англо-американские силы в Бельгии и Нидерландах и склонить США и Великобританию к сепаратным переговорам.
В середине января 1945 г. Висло-Одерскую операцию начали советские войска. В ходе наступления они освободили значительную часть Польши и заняли плацдарм на левом берегу Одера, который впоследствии использовался при взятии Берлина.