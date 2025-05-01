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Минтранс РФ объяснил очереди к Крымскому мосту

Ведомости

Рекордные очереди на досмотровом пункте Крымского моста со стороны Краснодарского края объясняются желанием туристов провести праздники на полуострове. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

По данным министерства, на майские праздники Крым стал самым популярным направлением для внутреннего туризма. К 11:00 часов количество проехавших через досмотр автомобилей превысило 3000, что в 2,5 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. Очередь на подъезде к мосту со стороны Тамани образовалась из-за пикового увеличения числа авто, прибывших примерно в 5:00.

На въезде в Крым работают две площадки для досмотра, где задействованы все посты ручного контроля. Сотрудники УВО Минтранса обрабатывают более 650 машин в час.

«Сейчас количество проверяемых машин превышает количество прибывающих, поэтому очередь начинает снижаться», – пояснили в министерстве.

В Минтрансе также отметили, что на подъездах к Крымскому мосту продолжают действовать усиленные меры безопасности. Любое транспортное средство и багаж пассажиров подлежат обязательной проверке. Для сокращения времени ожидания ведомство рекомендует путешественникам минимизировать количество багажа и компактно его упаковывать, чтобы обеспечить быструю выгрузку для просмотра на ленте интероскопа.

Сотрудники министерства напомнили, что попасть в Крым на автомобиле можно и по альтернативному маршруту – через Мариуполь и Мелитополь. Это позволит избежать очередей на мосту.

1 мая утром сообщалось, что в очереди на Крымский мост скопились более 2600 автомобилей. По данным на 10:00 мск время в очереди составляло более четырех часов. В 13:00 в очереди со стороны Тамани находилось 2010 авто.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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