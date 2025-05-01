Минтранс РФ объяснил очереди к Крымскому мосту
Рекордные очереди на досмотровом пункте Крымского моста со стороны Краснодарского края объясняются желанием туристов провести праздники на полуострове. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
По данным министерства, на майские праздники Крым стал самым популярным направлением для внутреннего туризма. К 11:00 часов количество проехавших через досмотр автомобилей превысило 3000, что в 2,5 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. Очередь на подъезде к мосту со стороны Тамани образовалась из-за пикового увеличения числа авто, прибывших примерно в 5:00.
На въезде в Крым работают две площадки для досмотра, где задействованы все посты ручного контроля. Сотрудники УВО Минтранса обрабатывают более 650 машин в час.
«Сейчас количество проверяемых машин превышает количество прибывающих, поэтому очередь начинает снижаться», – пояснили в министерстве.
В Минтрансе также отметили, что на подъездах к Крымскому мосту продолжают действовать усиленные меры безопасности. Любое транспортное средство и багаж пассажиров подлежат обязательной проверке. Для сокращения времени ожидания ведомство рекомендует путешественникам минимизировать количество багажа и компактно его упаковывать, чтобы обеспечить быструю выгрузку для просмотра на ленте интероскопа.
Сотрудники министерства напомнили, что попасть в Крым на автомобиле можно и по альтернативному маршруту – через Мариуполь и Мелитополь. Это позволит избежать очередей на мосту.
1 мая утром сообщалось, что в очереди на Крымский мост скопились более 2600 автомобилей. По данным на 10:00 мск время в очереди составляло более четырех часов. В 13:00 в очереди со стороны Тамани находилось 2010 авто.