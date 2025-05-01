Минтранс РФ объяснил очереди к Крымскому мосту

По данным министерства, на майские праздники Крым стал самым популярным направлением для внутреннего туризма. К 11:00 часов количество проехавших через досмотр автомобилей превысило 3000, что в 2,5 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. Очередь на подъезде к мосту со стороны Тамани образовалась из-за пикового увеличения числа авто, прибывших примерно в 5:00.