Москвичей предупредили о снеге, дожде и сильном ветре

Жителей Москвы предупредили о неблагоприятной погоде в ночь на 2 мая. По данным синоптиков, в городе пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, а порывы ветра могут достигать 15 м в секунду. Об этом сообщается на сайте правительства столицы.