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Москвичей предупредили о снеге, дожде и сильном ветре

Ведомости

Жителей Москвы предупредили о неблагоприятной погоде в ночь на 2 мая. По данным синоптиков, в городе пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, а порывы ветра могут достигать 15 м в секунду. Об этом сообщается на сайте правительства столицы.

Сильный ветер сохранится и днем 2 мая. В связи с этим ГУ МЧС России по Москве рекомендовало жителям и гостям города соблюдать осторожность.

«Не оставляйте детей без присмотра на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями», – указано в сообщении ведомства.

Автомобилистам советуют снизить скорость движения, увеличить дистанцию до впереди идущих машин, избегать резких маневров, таких как обгоны, перестроения и опережения. Также рекомендуется парковать машины вдали от деревьев и слабо закрепленных конструкций.

26 апреля в «Фобосе» предупреждали о заморозках в Москве до минус 2 градусов. Синоптики уточняли, что с 29 апреля холод отступит и ночные температуры станут устойчиво положительными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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