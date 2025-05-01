Москвичей предупредили о снеге, дожде и сильном ветре
Жителей Москвы предупредили о неблагоприятной погоде в ночь на 2 мая. По данным синоптиков, в городе пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, а порывы ветра могут достигать 15 м в секунду. Об этом сообщается на сайте правительства столицы.
Сильный ветер сохранится и днем 2 мая. В связи с этим ГУ МЧС России по Москве рекомендовало жителям и гостям города соблюдать осторожность.
«Не оставляйте детей без присмотра на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями», – указано в сообщении ведомства.
Автомобилистам советуют снизить скорость движения, увеличить дистанцию до впереди идущих машин, избегать резких маневров, таких как обгоны, перестроения и опережения. Также рекомендуется парковать машины вдали от деревьев и слабо закрепленных конструкций.
26 апреля в «Фобосе» предупреждали о заморозках в Москве до минус 2 градусов. Синоптики уточняли, что с 29 апреля холод отступит и ночные температуры станут устойчиво положительными.