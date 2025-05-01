РСТ попросил увеличить пропускную способность КПП на Крымском мосту

До этого Минтранс объяснил рекордные очереди на досмотровом пункте со стороны Краснодарского края высоким спросом на отдых в Крыму в праздничные дни. Ведомство заверило, что ситуация находится под контролем, а на подходах к мосту организованы туалеты и раздача питьевой воды.