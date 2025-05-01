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РСТ попросил увеличить пропускную способность КПП на Крымском мосту

Ведомости

Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к властям Крыма и Краснодарского края с просьбой увеличить пропускную способность контрольно-пропускных пунктов (КПП) на подъезде к Крымскому мосту. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Причиной стали многокилометровые очереди, образовавшиеся перед мостом. По данным РСТ, пробки возникли из-за перераспределения туристических потоков: часть пляжей в Краснодарском крае закрыта, а авиасообщение с южными регионами ограничено.

«Согласно данным участников туристического рынка – членов РСТ, спрос на отдых в Крыму вырос более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – говорится в сообщении.

В РСТ также призвали путешественников рассмотреть альтернативные маршруты въезда в Крым, включая сухопутные пути и железнодорожное сообщение.

Организация направила запрос в Минтранс с просьбой оперативно изучить ситуацию, рассмотреть возможность увеличения пропускной способности КПП и «принять меры для оптимизации транспортных потоков в период майских праздников».

До этого Минтранс объяснил рекордные очереди на досмотровом пункте со стороны Краснодарского края высоким спросом на отдых в Крыму в праздничные дни. Ведомство заверило, что ситуация находится под контролем, а на подходах к мосту организованы туалеты и раздача питьевой воды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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