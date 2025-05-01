РСТ попросил увеличить пропускную способность КПП на Крымском мосту
Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к властям Крыма и Краснодарского края с просьбой увеличить пропускную способность контрольно-пропускных пунктов (КПП) на подъезде к Крымскому мосту. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Причиной стали многокилометровые очереди, образовавшиеся перед мостом. По данным РСТ, пробки возникли из-за перераспределения туристических потоков: часть пляжей в Краснодарском крае закрыта, а авиасообщение с южными регионами ограничено.
«Согласно данным участников туристического рынка – членов РСТ, спрос на отдых в Крыму вырос более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – говорится в сообщении.
В РСТ также призвали путешественников рассмотреть альтернативные маршруты въезда в Крым, включая сухопутные пути и железнодорожное сообщение.
Организация направила запрос в Минтранс с просьбой оперативно изучить ситуацию, рассмотреть возможность увеличения пропускной способности КПП и «принять меры для оптимизации транспортных потоков в период майских праздников».
До этого Минтранс объяснил рекордные очереди на досмотровом пункте со стороны Краснодарского края высоким спросом на отдых в Крыму в праздничные дни. Ведомство заверило, что ситуация находится под контролем, а на подходах к мосту организованы туалеты и раздача питьевой воды.