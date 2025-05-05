Росавиация ограничила работу аэропорта Надыма

С 23:00 мск 4 мая до 02:30 мск 5 мая дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Из них 17 были ликвидированы в Брянской области, пять – в Калужской, четыре – в Московском регионе. По словам глав упомянутых субъектов, предварительно, обошлось без разрушений и пострадавших.