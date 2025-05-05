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Росавиация ограничила работу аэропорта Надыма

Ведомости

В аэропорту Надыма в Ямало-Ненецком автономном округе установлены временные ограничения на прием и отправку авиарейсов. Об этом сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Мера была введена в 8:00 мск. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта прилагают все усилия для обеспечения безопасности полетов, это приоритет, подчеркнул представитель ведомства.

В 2:38 мск временные ограничения были введены в аэропорту «Домодедово». Они действовали до 04:00 мск.

С 23:00 мск 4 мая до 02:30 мск 5 мая дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Из них 17 были ликвидированы в Брянской области, пять – в Калужской, четыре – в Московском регионе. По словам глав упомянутых субъектов, предварительно, обошлось без разрушений и пострадавших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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