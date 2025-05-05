Силы ПВО сбили 26 украинских беспилотников
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Атаки были отражены с 23:00 мск 4 мая до 02:30 мск 5 мая, сообщает Минобороны РФ.
Наибольшее число сбитых беспилотников – 17 – пришлось на Брянскую область. Еще пять БПЛА силы ПВО ликвидировали в Калужской области, четыре – в Московском регионе.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате ночного налета БПЛА обошлось без пострадавших и разрушений. На месте работают специалисты оперативных и экстренных служб. Губернатор Калужской области Владислав Шапша пояснил, что два БПЛА были уничтожены в Перемышльском районе, еще два – на окраине Калуги. Один беспилотник был нейтрализован в Дзержинском районе региона. Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры также нет.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что четыре беспилотника были сбиты в Подольске, все они летели на столицу.