Силы ПВО сбили 26 украинских беспилотников

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате ночного налета БПЛА обошлось без пострадавших и разрушений. На месте работают специалисты оперативных и экстренных служб. Губернатор Калужской области Владислав Шапша пояснил, что два БПЛА были уничтожены в Перемышльском районе, еще два – на окраине Калуги. Один беспилотник был нейтрализован в Дзержинском районе региона. Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры также нет.