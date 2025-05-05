Число погибших при пожаре в доме на юго-западе Москвы выросло до трех человек

4 мая в районе Теплый Стан на юго-западе Москвы произошел взрыв в жилом доме, после чего начался пожар. По данным МЧС России, загорелись две квартиры на восьмом и девятом этажах. В результате инцидента пострадали пять человек, сообщалось о двух погибших. Спасатели провели эвакуацию жильцов. Для них организовали пункты временного размещения.