Число погибших при пожаре в доме на юго-западе Москвы выросло до трех человек
Количество погибших в результате взрыва газа и пожара в жилом многоэтажном доме на юго-западе Москвы возросло до трех человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
Собеседник агентства уточнил, что после тушения возгорания были обнаружены три тела.
4 мая в районе Теплый Стан на юго-западе Москвы произошел взрыв в жилом доме, после чего начался пожар. По данным МЧС России, загорелись две квартиры на восьмом и девятом этажах. В результате инцидента пострадали пять человек, сообщалось о двух погибших. Спасатели провели эвакуацию жильцов. Для них организовали пункты временного размещения.
В связи с пожаром возбуждено уголовное дело. Прокуратура Москвы начала проверку.