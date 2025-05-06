Колумбийский университет вручил Пулитцеровские премии 2025 года

Пулитцеровская премия – одна из самых престижных наград в области журналистики, литературы и музыкальной композиции. Учреждена в 1917 г. по завещанию газетного магната Джозефа Пулитцера. Присуждается ежегодно Колумбийским университетом (Нью-Йорк) за выдающиеся достижения. Включает 22 номинации, среди которых особый статус имеет награда за «Служение обществу» – единственная, дающая право на золотую медаль. Лауреатами в разное время становились Эрнест Хемингуэй, Мартин Лютер Кинг, Маргарет Митчелл и другие. Критерии отбора сочетают профессиональное мастерство, общественную значимость и этические стандарты.