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Колумбийский университет вручил Пулитцеровские премии 2025 года

Ведомости

Попечители Колумбийского университета объявили лауреатов 109-й Пулитцеровской премии. В этом году газета The New York Times стала лидером по числу наград, получив четыре премии, включая награды за фотографии покушения на Дональда Трампа и освещение суданского конфликта.

Самую престижную награду – премию за служение обществу – второй год подряд завоевал некоммерческий проект ProPublica. Журналисты Кавита Сурана, Лиззи Прессер, Кассандра Харамилло и Стейси Краниц удостоились награды за расследование о смертях беременных женщин из-за ограничений на аборты в ряде штатов.

Журнал The New Yorker получил три награды, в том числе за эссе палестинского писателя Мосаба Абу Тоха о войне в Газе и за подкаст In the Dark о военных преступлениях в Ираке.

Премии за лучшее репортажное фото удостоился Дуг Миллс (The New York Times) за снимок покушения на Трампа, запечатлевший пулю в воздухе.

The Washington Post отмечена за оперативное освещение покушения на Трампа, а Reuters – за расследование о глобальной торговле фентанилом.

В литературных номинациях премии удостоены роман Персиваля Эверетта «Джеймс» (переосмысление «Гекльберри Финна») и пьеса Брандена Джейкобса-Дженкинса «Цель» о наследии движения за гражданские права.

В номинации «Музыка» победила Сьюзи Ибарра – американская барабанщица и композитор филиппинского происхождения, известная своими новаторскими работами на стыке джаза, этнической музыки и экспериментального звука. Она получила приз за произведение Sky Islands – композицию, посвященную биоразнообразию и экосистемам, где солирующий инструмент становится «голосом» природы.

Специальная награда была посмертно присуждена Чак Стоуну за вклад в журналистику и освещение движения за гражданские права.

Пулитцеровская премия – одна из самых престижных наград в области журналистики, литературы и музыкальной композиции. Учреждена в 1917 г. по завещанию газетного магната Джозефа Пулитцера. Присуждается ежегодно Колумбийским университетом (Нью-Йорк) за выдающиеся достижения. Включает 22 номинации, среди которых особый статус имеет награда за «Служение обществу» – единственная, дающая право на золотую медаль. Лауреатами в разное время становились Эрнест Хемингуэй, Мартин Лютер Кинг, Маргарет Митчелл и другие. Критерии отбора сочетают профессиональное мастерство, общественную значимость и этические стандарты.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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