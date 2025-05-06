Многодетная мать из Дагестана выиграла в лотерею почти 43 млн рублей

20 апреля «Национальная лотерея» сообщила, что 10 человек выиграли по 10 млн руб. в розыгрыше лотереи «Мечталлион», еще 17 выиграли призы по 1 млн руб. Победители лотереи приобрели выигрышные билеты в Алтайском крае, Мурманской, Самарской, Новосибирской, Московской и Свердловской областях, Северной Осетии и Приморском крае. Кроме того, участники покупали билеты онлайн. Остальные победители приобрели билеты в Москве, Курганской, Тульской, Иркутской, Саратовской, Вологодской и Ленинградской областях, в Дагестане и Краснодарском крае. Общий объем выигрышей составил свыше 225 млн руб.