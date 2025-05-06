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Многодетная мать из Дагестана выиграла в лотерею почти 43 млн рублей

Ведомости

Многодетная мать из небольшого села в Дагестане Эльмира купила билет за минуту до начала розыгрыша и выиграла 42,7 млн руб. в лотерею «Рапидо Ультра». Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото».

Результаты 9157-го тиража лотереи огласили 4 января. Эльмира призналась, что еще до конца не осознала, что произошло. По словам победительницы, выигрыш стал для нее символом не только нового года, но и новой жизни.

В «Столото» рассказали, что Эльмира – пекарь с 20-летним опытом. Она работает, иногда в несколько смен, и вместе с мужем много сил направляет на воспитание и развитие четверых детей. На выигранные деньги семья собирается купить новую квартиру.

20 апреля «Национальная лотерея» сообщила, что 10 человек выиграли по 10 млн руб. в розыгрыше лотереи «Мечталлион», еще 17 выиграли призы по 1 млн руб. Победители лотереи приобрели выигрышные билеты в Алтайском крае, Мурманской, Самарской, Новосибирской, Московской и Свердловской областях, Северной Осетии и Приморском крае. Кроме того, участники покупали билеты онлайн. Остальные победители приобрели билеты в Москве, Курганской, Тульской, Иркутской, Саратовской, Вологодской и Ленинградской областях, в Дагестане и Краснодарском крае. Общий объем выигрышей составил свыше 225 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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