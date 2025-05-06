Многодетная мать из Дагестана выиграла в лотерею почти 43 млн рублей
Многодетная мать из небольшого села в Дагестане Эльмира купила билет за минуту до начала розыгрыша и выиграла 42,7 млн руб. в лотерею «Рапидо Ультра». Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото».
Результаты 9157-го тиража лотереи огласили 4 января. Эльмира призналась, что еще до конца не осознала, что произошло. По словам победительницы, выигрыш стал для нее символом не только нового года, но и новой жизни.
В «Столото» рассказали, что Эльмира – пекарь с 20-летним опытом. Она работает, иногда в несколько смен, и вместе с мужем много сил направляет на воспитание и развитие четверых детей. На выигранные деньги семья собирается купить новую квартиру.
20 апреля «Национальная лотерея» сообщила, что 10 человек выиграли по 10 млн руб. в розыгрыше лотереи «Мечталлион», еще 17 выиграли призы по 1 млн руб. Победители лотереи приобрели выигрышные билеты в Алтайском крае, Мурманской, Самарской, Новосибирской, Московской и Свердловской областях, Северной Осетии и Приморском крае. Кроме того, участники покупали билеты онлайн. Остальные победители приобрели билеты в Москве, Курганской, Тульской, Иркутской, Саратовской, Вологодской и Ленинградской областях, в Дагестане и Краснодарском крае. Общий объем выигрышей составил свыше 225 млн руб.