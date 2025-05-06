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Shaman и Мизулина проведут прямую трансляцию в Minecraft

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Певец Shaman (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина 8 мая проведут прямую трансляцию в игре Minecraft в рамках проекта «Аллея героев», сообщает артист в своем в Telegram-канале.

«Мы будем комментировать праздничный концерт в честь 80-летия Великой Победы», – говорится в сообщении. На виртуальном концерте выступят аватары исполнителей военных песен: Булата Окуджавы, Муслима Магомаева, Анны Герман и других, рассказал артист.

В июле 2024 г. президент России Владимир Путин присвоил Shaman почетное звание «заслуженный артист России».

В июле 2023 г. Мизулина участвовала в праздновании Дня России в прямом эфире в игре Minecraft. Одним из приглашенных гостей был артист Shaman.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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