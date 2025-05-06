Shaman и Мизулина проведут прямую трансляцию в Minecraft
Певец Shaman (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина 8 мая проведут прямую трансляцию в игре Minecraft в рамках проекта «Аллея героев», сообщает артист в своем в Telegram-канале.
«Мы будем комментировать праздничный концерт в честь 80-летия Великой Победы», – говорится в сообщении. На виртуальном концерте выступят аватары исполнителей военных песен: Булата Окуджавы, Муслима Магомаева, Анны Герман и других, рассказал артист.
В июле 2024 г. президент России Владимир Путин присвоил Shaman почетное звание «заслуженный артист России».
В июле 2023 г. Мизулина участвовала в праздновании Дня России в прямом эфире в игре Minecraft. Одним из приглашенных гостей был артист Shaman.