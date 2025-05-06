Правительство РФ предложило новые меры борьбы с мошенниками
Правительство РФ предложило новые меры по борьбе с хищением средств граждан. В частности, российские власти хотят наделить органы следствия и дознания правом без решения суда блокировать деньги на счетах граждан при подозрении, что они были похищены. Об этом пишет «Коммерсантъ».
В случае принятия подобной меры средства будут блокироваться не более чем на 10 дней и только та сумма, которая была украдена. Это следует из двух законопроектов, внесенных правительством в Госдуму на прошлой неделе.
Такие изменения могут дать время следствию на то, чтобы наложить процессуальный арест на похищенные деньги.
В I квартале 2025 г. Банк России выявил 2780 субъектов с признаками нелегальной деятельности. Это на 56% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. У 1638 из них были признаки финансовых пирамид. У 897 – признаки нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг. А у еще 236 – признаки нелегальных кредиторов.