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Правительство РФ предложило новые меры борьбы с мошенниками

Ведомости

Правительство РФ предложило новые меры по борьбе с хищением средств граждан. В частности, российские власти хотят наделить органы следствия и дознания правом без решения суда блокировать деньги на счетах граждан при подозрении, что они были похищены. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В случае принятия подобной меры средства будут блокироваться не более чем на 10 дней и только та сумма, которая была украдена. Это следует из двух законопроектов, внесенных правительством в Госдуму на прошлой неделе.

Такие изменения могут дать время следствию на то, чтобы наложить процессуальный арест на похищенные деньги.

В I квартале 2025 г. Банк России выявил 2780 субъектов с признаками нелегальной деятельности. Это на 56% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. У 1638 из них были признаки финансовых пирамид. У 897 – признаки нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг. А у еще 236 – признаки нелегальных кредиторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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