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В аэропорту «Жуковский» сняты временные ограничения

Ведомости

Росавиация сняла временные ограничения в московском аэропорту «Жуковский» с 19:04 мск. Об этом «РИА Новости» сообщили в воздушной гавани.

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении ограничение на вылет и посадку самолетов в аэропорту в 17:20 мск.

Ограничения сохраняются в аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля, а также во «Внуково» и «Домодедово» в Москве.

До этого сегодня аналогичные меры применялись в аэропортах Казани и Нижнекамска, которые не принимали и не отправляли рейсы с 5:40 до 11:00.

В ночь на 6 мая ограничения на работу вводились в ряде других аэропортов в разных частях страны. Мера коснулась воздушных гаваней Москвы – «Внуково», «Домодедово», «Жуковского» и «Шереметьево», а также аэропортов Самары, Волгограда, Иваново, Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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