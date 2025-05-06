В аэропорту «Жуковский» сняты временные ограничения
Росавиация сняла временные ограничения в московском аэропорту «Жуковский» с 19:04 мск. Об этом «РИА Новости» сообщили в воздушной гавани.
Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении ограничение на вылет и посадку самолетов в аэропорту в 17:20 мск.
Ограничения сохраняются в аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля, а также во «Внуково» и «Домодедово» в Москве.
До этого сегодня аналогичные меры применялись в аэропортах Казани и Нижнекамска, которые не принимали и не отправляли рейсы с 5:40 до 11:00.
В ночь на 6 мая ограничения на работу вводились в ряде других аэропортов в разных частях страны. Мера коснулась воздушных гаваней Москвы – «Внуково», «Домодедово», «Жуковского» и «Шереметьево», а также аэропортов Самары, Волгограда, Иваново, Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля.