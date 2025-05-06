В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
Росавиация объявила об ограничениях на прием и вылет самолетов в аэропорту Сочи. Об этом сообщил представитель агенства Артем Кореняко в Telegram-канале.
Ограничения введены с 22:03 мск. В аэропорту Сочи заявили, что все службы готовы к работе после снятия ограничений.
Вечером 6 мая Росавиация предупредила о задержках авиарейсов в Центральной России. Ограничения сохранялись в аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля, а также во «Внуково» и «Домодедово» в Москве.
Российские регионы в течение всего 6 мая подвергаются атакам беспилотников со стороны Украины. На фоне этого во всех столичных аэропортах объявляли ограничения на прием и вылет самолетов.
Минобороны РФ сообщило, что за в течение вечера после 18:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 57 украинских беспилотников.