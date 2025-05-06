Росавиация предупредила о задержках авиарейсов в Центральной России

Из-за введения временных ограничений в московских аэропортах Центральной России самолеты уходят на запасные аэродромы. В первоначальные воздушные гавани они приходят с опозданием, в связи с чем возможны задержки в выполнении последующих рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.