Росавиация предупредила о задержках авиарейсов в Центральной России
Из-за введения временных ограничений в московских аэропортах Центральной России самолеты уходят на запасные аэродромы. В первоначальные воздушные гавани они приходят с опозданием, в связи с чем возможны задержки в выполнении последующих рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в столичном регионе. Ограничения сохраняются в аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля, а также во «Внуково» и «Домодедово» в Москве.
Аналогичные меры применялись в аэропортах Казани и Нижнекамска – там не принимали и не отправляли рейсы с 5:40 до 11:00.
В ночь на 6 мая ограничения на работу вводились в ряде других аэропортов в разных частях страны. Мера коснулась воздушных гаваней Москвы – «Внуково», «Домодедово», «Жуковского» и «Шереметьево», а также аэропортов Самары, Волгограда, Иванова, Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля.