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F6: в Telegram-каналах распространяют фейковые новости о соцвыплатах к 9 мая

Ведомости

Ложные сообщения об утверждении дополнительных мер поддержки от государства в честь Дня Победы обнаружены в сети Telegram-каналов, сообщил «Ведомостям» разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью F6.

По данным компании, фейки используют «для привлечения трафика в схемы инвестиционного мошенничества». В них говорится о выплатах в размере от 38 925 руб., которые якобы полагаются каждому гражданину РФ вне зависимости от материального положения. Сообщения содержат и перечень несуществующих мер поддержки, в том числе для семей с детьми. Далее даются ссылки на инструкции по получению выплат.

«Ссылка из поста ведет в Telegram-бот, который предлагает пользователю получить 50 000 руб. Под этим предлогом пользователя переводят в мошеннический Telegram-канал про инвестиции. Подписчикам канала обещают увеличить доход в сотни раз и призывают перечислить инвестиции напрямую на банковскую карту, номер которой указан в сообщении», – объясняют в F6 схему действия мошенников.

Компания рекомендует проверять подобную информацию на портале «Госуслуги» или в МФЦ, не переходить по ссылкам в подозрительных Telegram-каналах, никому не сообщать свои персональные данные и данные банковской карты, а также не переводить деньги незнакомцам.

6 мая ВТБ предупредил россиян о том, что мошенники могут активизироваться в майские праздники. Увеличение количества туристов в этот период позволяет преступникам обманывать граждан с помощью поддельных сайтов авиакомпаний и билетных маркетплейсов с выгодными предложениями. На фейковых сайтах также размещены ссылки, перейдя по которым, можно потерять деньги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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