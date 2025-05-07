F6: в Telegram-каналах распространяют фейковые новости о соцвыплатах к 9 мая

По данным компании, фейки используют «для привлечения трафика в схемы инвестиционного мошенничества». В них говорится о выплатах в размере от 38 925 руб., которые якобы полагаются каждому гражданину РФ вне зависимости от материального положения. Сообщения содержат и перечень несуществующих мер поддержки, в том числе для семей с детьми. Далее даются ссылки на инструкции по получению выплат.