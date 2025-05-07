F6: в Telegram-каналах распространяют фейковые новости о соцвыплатах к 9 мая
Ложные сообщения об утверждении дополнительных мер поддержки от государства в честь Дня Победы обнаружены в сети Telegram-каналов, сообщил «Ведомостям» разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью F6.
По данным компании, фейки используют «для привлечения трафика в схемы инвестиционного мошенничества». В них говорится о выплатах в размере от 38 925 руб., которые якобы полагаются каждому гражданину РФ вне зависимости от материального положения. Сообщения содержат и перечень несуществующих мер поддержки, в том числе для семей с детьми. Далее даются ссылки на инструкции по получению выплат.
«Ссылка из поста ведет в Telegram-бот, который предлагает пользователю получить 50 000 руб. Под этим предлогом пользователя переводят в мошеннический Telegram-канал про инвестиции. Подписчикам канала обещают увеличить доход в сотни раз и призывают перечислить инвестиции напрямую на банковскую карту, номер которой указан в сообщении», – объясняют в F6 схему действия мошенников.
Компания рекомендует проверять подобную информацию на портале «Госуслуги» или в МФЦ, не переходить по ссылкам в подозрительных Telegram-каналах, никому не сообщать свои персональные данные и данные банковской карты, а также не переводить деньги незнакомцам.
6 мая ВТБ предупредил россиян о том, что мошенники могут активизироваться в майские праздники. Увеличение количества туристов в этот период позволяет преступникам обманывать граждан с помощью поддельных сайтов авиакомпаний и билетных маркетплейсов с выгодными предложениями. На фейковых сайтах также размещены ссылки, перейдя по которым, можно потерять деньги.