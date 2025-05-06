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ВТБ предупредил об активности мошенников на майских праздниках

Ведомости

В период туристической активности на майских праздниках злоумышленники чаще используют ситуативный фишинг, создают поддельные сайты авиакомпаний и билетных маркетплейсов с выгодными предложениями. О сезонном росте мошенничества предупредил ВТБ.

Аферисты активно рекламируют в Сети фейковые сайты с предложениями о «выгодных» ценах на авиабилеты и туры. Планирующие отдых пользователи переходят по ссылкам и «оформляют покупку», вводя свои личные данные, информацию банковских карт. Получив оплату, мошенники отправляют подтверждение о сделке. Уже в аэропорту жертвы узнают, что их билеты недействительны.

В банке подчеркнули, что пользователя должны насторожить низкие цены на авиабилет или турпутевку, неофициальные источники информации, а также фактор срочности – «последние билеты», «ограниченные предложения». По словам вице-президента ВТБ Дмитрия Ревякина, такие схемы действуют уже несколько лет, но перед туристическим сезоном их «актуальность» возрастает. Он посоветовал проверять подозрительные ссылки перед открытием. Клиенты ВТБ могут сделать это в онлайн-банке в разделе «Безопасность».

6 мая «РИА Новости» сообщило об орфографических ошибках и нецензурной брани в инструкциях для телефонных мошенников на Украине. В методичке можно встретить такие слова, как «орест», «от куда», «спичь», «подымет» и др. Люди, которые не верят мошенникам, обозначены ненормативной лексикой.

4 мая УБК МВД России предупреждало, что мошенники стали связываться с гражданами от лица военной прокуратуры, предупреждая якобы о том, что аферисты с Украины получили доступ к их банковским счетам. Злоумышленники предлагают потенциальным жертвам снять сбережения и отдать их курьеру. Последний якобы поместит их для «сохранности» в специальную банковскую ячейку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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