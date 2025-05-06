ВТБ предупредил об активности мошенников на майских праздниках

В банке подчеркнули, что пользователя должны насторожить низкие цены на авиабилет или турпутевку, неофициальные источники информации, а также фактор срочности – «последние билеты», «ограниченные предложения». По словам вице-президента ВТБ Дмитрия Ревякина, такие схемы действуют уже несколько лет, но перед туристическим сезоном их «актуальность» возрастает. Он посоветовал проверять подозрительные ссылки перед открытием. Клиенты ВТБ могут сделать это в онлайн-банке в разделе «Безопасность».