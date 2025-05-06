ВТБ предупредил об активности мошенников на майских праздниках
В период туристической активности на майских праздниках злоумышленники чаще используют ситуативный фишинг, создают поддельные сайты авиакомпаний и билетных маркетплейсов с выгодными предложениями. О сезонном росте мошенничества предупредил ВТБ.
Аферисты активно рекламируют в Сети фейковые сайты с предложениями о «выгодных» ценах на авиабилеты и туры. Планирующие отдых пользователи переходят по ссылкам и «оформляют покупку», вводя свои личные данные, информацию банковских карт. Получив оплату, мошенники отправляют подтверждение о сделке. Уже в аэропорту жертвы узнают, что их билеты недействительны.
В банке подчеркнули, что пользователя должны насторожить низкие цены на авиабилет или турпутевку, неофициальные источники информации, а также фактор срочности – «последние билеты», «ограниченные предложения». По словам вице-президента ВТБ Дмитрия Ревякина, такие схемы действуют уже несколько лет, но перед туристическим сезоном их «актуальность» возрастает. Он посоветовал проверять подозрительные ссылки перед открытием. Клиенты ВТБ могут сделать это в онлайн-банке в разделе «Безопасность».
6 мая «РИА Новости» сообщило об орфографических ошибках и нецензурной брани в инструкциях для телефонных мошенников на Украине. В методичке можно встретить такие слова, как «орест», «от куда», «спичь», «подымет» и др. Люди, которые не верят мошенникам, обозначены ненормативной лексикой.
4 мая УБК МВД России предупреждало, что мошенники стали связываться с гражданами от лица военной прокуратуры, предупреждая якобы о том, что аферисты с Украины получили доступ к их банковским счетам. Злоумышленники предлагают потенциальным жертвам снять сбережения и отдать их курьеру. Последний якобы поместит их для «сохранности» в специальную банковскую ячейку.