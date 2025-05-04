В МВД предупредили о действиях мошенников от лица военной прокуратуры

В УБК МВД напомнили, что сотрудники военной прокуратуры не будут звонить людям с требованием передать деньги третьему лицу. Сотрудники УБК МВД просят граждан передавать информацию о таких аферистах в соответствующие органы по официальным телефонам.



Ранее МВД предупредило о том, что мошенники начали активно использовать поддельные квитанции на оплату штрафов за якобы зафиксированные нарушения ПДД. По данным ведомства, злоумышленники рассылают фальшивые постановления от имени ГИБДД, якобы на основании данных с камер фотовидеофиксации. В письмах содержится описание нарушения и сумма штрафа, а также фотография автомобиля и квитанция на оплату.