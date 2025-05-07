В аэропорту Ярославля вновь ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Ярославля «Туношна». Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения действуют с 11:35 мск, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы. Предыдущие ограничения было сняты в 10:59.
Утром 7 мая власти сняли ограничения на работу московских аэропортов «Домодедово» и «Жуковский». Они были введены вечером 6 мая, когда российские регионы подвергались активным атакам беспилотников со стороны Украины.
Массовые проблемы с приемом и выпуском самолетов из аэропортов России начались с 6 мая. На Россию совершается непрерывная атака украинских дронов. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), ограничения повлияли на вылеты по меньшей мере 350 рейсов и на планы не менее 60 000 пассажиров.
Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 52 рейса из Москвы и еще 54 рейса в направлении столицы. «Уральские авиалинии» вынужденно отменили 18 рейсов в Москву. Авиакомпания S7 отменяет часть рейсов в аэропорту «Домодедово», некоторые рейсы перенаправлены на запасные аэродромы