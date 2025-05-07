В аэропорту Ярославля вновь ввели ограничения на полеты

Массовые проблемы с приемом и выпуском самолетов из аэропортов России начались с 6 мая. На Россию совершается непрерывная атака украинских дронов. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), ограничения повлияли на вылеты по меньшей мере 350 рейсов и на планы не менее 60 000 пассажиров.