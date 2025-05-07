В «Домодедово» и «Жуковском» сняли ограничения на работу

В «Домодедово» предупредили о возможном внесении изменений в расписание из-за ограничений на работу аэропорта. Там призвали пассажиров перед выездом в аэропорт уточнять статус рейса и принесли извинения за неудобства. В «Жуковском» отметили изменения в расписании движения самолетов, включая задержки вылетов и уход на запасные аэродромы прибывающих воздушных судов. В воздушной гавани призвали учитывать это при планировании поездки в аэропорт.