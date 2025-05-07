В «Домодедово» и «Жуковском» сняли ограничения на работу
В столичных аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» сняты ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Временные ограничения сняли в 11:44 мск. Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта «Домодедово» в 18:19 мск 6 мая, «Жуковского» – в 21:19 мск 6 мая.
После введения мер в российских аэропортах массово задерживаются и отменяются рейсы. Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что ограничения повлияли на вылеты по меньшей мере 350 рейсов и на планы не менее 60 000 пассажиров.
В «Домодедово» предупредили о возможном внесении изменений в расписание из-за ограничений на работу аэропорта. Там призвали пассажиров перед выездом в аэропорт уточнять статус рейса и принесли извинения за неудобства. В «Жуковском» отметили изменения в расписании движения самолетов, включая задержки вылетов и уход на запасные аэродромы прибывающих воздушных судов. В воздушной гавани призвали учитывать это при планировании поездки в аэропорт.