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В «Домодедово» и «Жуковском» сняли ограничения на работу

Ведомости

В столичных аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» сняты ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Временные ограничения сняли в 11:44 мск. Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта «Домодедово» в 18:19 мск 6 мая, «Жуковского» – в 21:19 мск 6 мая.

После введения мер в российских аэропортах массово задерживаются и отменяются рейсы. Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что ограничения повлияли на вылеты по меньшей мере 350 рейсов и на планы не менее 60 000 пассажиров.

В «Домодедово» предупредили о возможном внесении изменений в расписание из-за ограничений на работу аэропорта. Там призвали пассажиров перед выездом в аэропорт уточнять статус рейса и принесли извинения за неудобства. В «Жуковском» отметили изменения в расписании движения самолетов, включая задержки вылетов и уход на запасные аэродромы прибывающих воздушных судов. В воздушной гавани призвали учитывать это при планировании поездки в аэропорт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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