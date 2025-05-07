Рейсы между Нижним Новгородом и Сухумом отменили из-за ограничений Росавиации

30 апреля Минтранс России объявил о возобновлении авиасообщения между Россией и Абхазией. Первый рейс должна была 1 мая выполнить авиакомпания «ЮВТ аэро» по маршруту «Внуково» – Сухум. Второй рейс планировался на 3 мая с последующими регулярными полетами раз в неделю. Планировалось, что 6 мая с той же частотой начнутся полеты из Нижнего Новгорода в Сухум.