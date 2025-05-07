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Рейсы между Нижним Новгородом и Сухумом отменили из-за ограничений Росавиации

Ведомости

Авиакомпания «Икар» отменила рейсы из Нижнего Новгорода в Сухум 6 мая и в обратном направлении 7 мая. Причиной стали ограничения в российском аэропорту, говорится в Telegram-канале международного аэропорта «Сухум».

Отмечается, что пассажирам отмененных рейсов предложат возможность оформить вынужденный возврат стоимости билета. Альтернативой также может стать пересадка на следующий рейс в Сухум или Сочи из Нижнего Новгорода и обратно при наличии свободных мест по месту приобретения билета.

Временные ограничения на работу аэропорта в Нижнем Новгороде («Стригино») действовали с 16:10 мск 6 мая по 10:59 мск 7 мая. Мера вводилась для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, сообщал представитель Росавиации Артем Кореняко.

30 апреля Минтранс России объявил о возобновлении авиасообщения между Россией и Абхазией. Первый рейс должна была 1 мая выполнить авиакомпания «ЮВТ аэро» по маршруту «Внуково» – Сухум. Второй рейс планировался на 3 мая с последующими регулярными полетами раз в неделю. Планировалось, что 6 мая с той же частотой начнутся полеты из Нижнего Новгорода в Сухум.

Из-за введения временных ограничений на работу аэропортов в воздушных гаванях России массово задерживаются и отменяются рейсы. Помимо Нижнего Новгорода прием и отправку самолетов ограничивали в Казани, Сочи, Нижнекамске, Кирове, Санкт-Петербурге («Пулково»), а также в столичных аэропортах «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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