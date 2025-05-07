Рейсы между Нижним Новгородом и Сухумом отменили из-за ограничений Росавиации
Авиакомпания «Икар» отменила рейсы из Нижнего Новгорода в Сухум 6 мая и в обратном направлении 7 мая. Причиной стали ограничения в российском аэропорту, говорится в Telegram-канале международного аэропорта «Сухум».
Отмечается, что пассажирам отмененных рейсов предложат возможность оформить вынужденный возврат стоимости билета. Альтернативой также может стать пересадка на следующий рейс в Сухум или Сочи из Нижнего Новгорода и обратно при наличии свободных мест по месту приобретения билета.
Временные ограничения на работу аэропорта в Нижнем Новгороде («Стригино») действовали с 16:10 мск 6 мая по 10:59 мск 7 мая. Мера вводилась для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, сообщал представитель Росавиации Артем Кореняко.
30 апреля Минтранс России объявил о возобновлении авиасообщения между Россией и Абхазией. Первый рейс должна была 1 мая выполнить авиакомпания «ЮВТ аэро» по маршруту «Внуково» – Сухум. Второй рейс планировался на 3 мая с последующими регулярными полетами раз в неделю. Планировалось, что 6 мая с той же частотой начнутся полеты из Нижнего Новгорода в Сухум.
Из-за введения временных ограничений на работу аэропортов в воздушных гаванях России массово задерживаются и отменяются рейсы. Помимо Нижнего Новгорода прием и отправку самолетов ограничивали в Казани, Сочи, Нижнекамске, Кирове, Санкт-Петербурге («Пулково»), а также в столичных аэропортах «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский».