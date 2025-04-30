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Минтранс: полеты между Россией и Абхазией возобновятся после 30-летнего перерыва

Ведомости

Полеты между Россией и Абхазией возобновятся с 1 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.

Первый рейс после 30-летнего перерыва будет выполнен авиакомпанией «ЮВТ АЭРО» по маршруту «Внуково» – Сухум. Второй рейс состоится 3 мая, а затем полеты будут осуществляться на регулярной основе раз в неделю.

С 6 мая стартуют рейсы авиакомпании «Икар» из Нижнего Новгорода в Сухум, также с частотой один раз в неделю.

«Также прорабатывается возможность полетов «Икар» из Уфы с 3 июня, «Северный ветер» из Казани с 4 июня и «Аэрофлота" из Москвы с 31 мая», – сообщили в Минтрансе.

Но в официальном канале пресс-службы «Аэрофлота» эти данные опровергли, заявив, что авиаперевозчик не планирует выполнять полеты в Абхазию.

Помимо авиасообщения, с 1 мая начнет курсировать электричка из Абхазии в «Сириус» (расположен рядом с Сочи). Время в пути составит около трех часов, а стоимость билета – 360 руб. Электричка будет отправляться рано утром, а возвращаться в «Сириус» ближе к вечеру.

29 апреля туроператоры зафиксировали резкий рост спроса на поездки в Абхазию. После объявления о старте продаж авиабилетов число поисковых запросов на такие перелеты за день увеличилось в 83 раза по сравнению с предыдущим днем и продолжает расти, сообщала «Ведомостям» представитель сервиса OneTwoTrip.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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