Минтранс: полеты между Россией и Абхазией возобновятся после 30-летнего перерыва
Первый рейс после 30-летнего перерыва будет выполнен авиакомпанией «ЮВТ АЭРО» по маршруту «Внуково» – Сухум. Второй рейс состоится 3 мая, а затем полеты будут осуществляться на регулярной основе раз в неделю.
С 6 мая стартуют рейсы авиакомпании «Икар» из Нижнего Новгорода в Сухум, также с частотой один раз в неделю.
«Также прорабатывается возможность полетов «Икар» из Уфы с 3 июня, «Северный ветер» из Казани с 4 июня и «Аэрофлота" из Москвы с 31 мая», – сообщили в Минтрансе.
Но в официальном канале пресс-службы «Аэрофлота» эти данные опровергли, заявив, что авиаперевозчик не планирует выполнять полеты в Абхазию.
Помимо авиасообщения, с 1 мая начнет курсировать электричка из Абхазии в «Сириус» (расположен рядом с Сочи). Время в пути составит около трех часов, а стоимость билета – 360 руб. Электричка будет отправляться рано утром, а возвращаться в «Сириус» ближе к вечеру.
29 апреля туроператоры зафиксировали резкий рост спроса на поездки в Абхазию. После объявления о старте продаж авиабилетов число поисковых запросов на такие перелеты за день увеличилось в 83 раза по сравнению с предыдущим днем и продолжает расти, сообщала «Ведомостям» представитель сервиса OneTwoTrip.