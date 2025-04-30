Минтранс: полеты между Россией и Абхазией возобновятся после 30-летнего перерыва

Помимо авиасообщения, с 1 мая начнет курсировать электричка из Абхазии в «Сириус» (расположен рядом с Сочи). Время в пути составит около трех часов, а стоимость билета – 360 руб. Электричка будет отправляться рано утром, а возвращаться в «Сириус» ближе к вечеру.