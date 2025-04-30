Туроператоры зафиксировали резкий рост спроса на поездки в Абхазию

Отдых в Абхазии в этом году стал заметно популярнее, отмечают российские туристические компании. На конец апреля спрос на летние туры в Абхазию вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила «Ведомостям» коммерческий директор туроператора «Алеана» Оксана Булах. Спрос на Абхазию с заездами на майские праздники (с 1 по 11 мая) в агрегаторе туров «Слетать.ру» на 44% превышает показатели за аналогичный период годом ранее, говорит руководитель международных проектов «Слетать.ру», управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина.