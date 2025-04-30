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Туроператоры зафиксировали резкий рост спроса на поездки в Абхазию

Россияне выбирают это направление после открытия авиарейсов в Сухум и закрытия пляжей Анапы
Денис Кузнецов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Отдых в Абхазии в этом году стал заметно популярнее, отмечают российские туристические компании. На конец апреля спрос на летние туры в Абхазию вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила «Ведомостям» коммерческий директор туроператора «Алеана» Оксана Булах. Спрос на Абхазию с заездами на майские праздники (с 1 по 11 мая) в агрегаторе туров «Слетать.ру» на 44% превышает показатели за аналогичный период годом ранее, говорит руководитель международных проектов «Слетать.ру», управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина.

После объявления о старте продаж авиабилетов в Абхазию число поисковых запросов на такие перелеты за день увеличилось в 83 раза к предыдущему дню и продолжает расти, сообщила «Ведомостям» представитель сервиса OneTwoTrip. В «Яндекс путешествиях» количество бронирований авиабилетов в апреле в эту страну выросло на 70% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, говорит представитель сервиса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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