Туроператоры зафиксировали резкий рост спроса на поездки в Абхазию

Туроператоры зафиксировали резкий рост спроса на поездки в АбхазиюРоссияне выбирают это направление после открытия авиарейсов в Сухум и закрытия пляжей Анапы
Отдых в Абхазии в этом году стал заметно популярнее, отмечают российские туристические компании. На конец апреля спрос на летние туры в Абхазию вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила «Ведомостям» коммерческий директор туроператора «Алеана» Оксана Булах. Спрос на Абхазию с заездами на майские праздники (с 1 по 11 мая) в агрегаторе туров «Слетать.ру» на 44% превышает показатели за аналогичный период годом ранее, говорит руководитель международных проектов «Слетать.ру», управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина.
После объявления о старте продаж авиабилетов в Абхазию число поисковых запросов на такие перелеты за день увеличилось в 83 раза к предыдущему дню и продолжает расти, сообщила «Ведомостям» представитель сервиса OneTwoTrip. В «Яндекс путешествиях» количество бронирований авиабилетов в апреле в эту страну выросло на 70% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, говорит представитель сервиса.