Кириенко: регулярное движение электрички Сириус – Сухум начнется 1 мая
Регулярное движение электрички из Сириуса в Сухум начнется 1 мая. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в эфире телеканала «Россия-1».
«Все решения приняты, поэтому стартует первый тестовый рейс. А с 1 мая пойдет регулярное движение электрички», – уточнил Кириенко (цитата по «РИА Новости»).
Согласно оценке РЖД, время в пути от Имеретинской долины до Сухума составит 3 часа 20 минут. Электричка будет ходить рано утром, а возвращаться в Сириус ближе к вечеру.
26 февраля Кириенко выразил уверенность в том, что 1 мая может быть запущено регулярное авиасообщение с Абхазией. По его словам, работоспособность всех систем аэропорта была проверена в ходе первого тестового рейса. В начале февраля аэропорт Сухума принял первый после более чем 30-летнего перерыва рейс из Москвы, писал ТАСС.