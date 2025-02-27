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Кириенко: регулярное движение электрички Сириус – Сухум начнется 1 мая

Ведомости

Регулярное движение электрички из Сириуса в Сухум начнется 1 мая. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в эфире телеканала «Россия-1».

«Все решения приняты, поэтому стартует первый тестовый рейс. А с 1 мая пойдет регулярное движение электрички», – уточнил Кириенко (цитата по «РИА Новости»).

Согласно оценке РЖД, время в пути от Имеретинской долины до Сухума составит 3 часа 20 минут. Электричка будет ходить рано утром, а возвращаться в Сириус ближе к вечеру.

26 февраля Кириенко выразил уверенность в том, что 1 мая может быть запущено регулярное авиасообщение с Абхазией. По его словам, работоспособность всех систем аэропорта была проверена в ходе первого тестового рейса. В начале февраля аэропорт Сухума принял первый после более чем 30-летнего перерыва рейс из Москвы, писал ТАСС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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