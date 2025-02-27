Кириенко: регулярное движение электрички Сириус – Сухум начнется 1 мая

26 февраля Кириенко выразил уверенность в том, что 1 мая может быть запущено регулярное авиасообщение с Абхазией. По его словам, работоспособность всех систем аэропорта была проверена в ходе первого тестового рейса. В начале февраля аэропорт Сухума принял первый после более чем 30-летнего перерыва рейс из Москвы, писал ТАСС.