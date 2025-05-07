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Режиссер Оливер Стоун может снять в Москве новый исторический фильм

Ведомости

Известный американский режиссер Оливер Стоун рассматривает возможность съемок нового исторического фильма в Москве. Об этом сообщил руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, они планируют договориться о сотрудничестве. Пока не уточняется, о каком проекте идет речь, но он должен быть масштабным.

«Под это потребуется создание декораций нескольких веков назад, причем созданных в разных странах. Это будет очень масштабный проект, и для нас важно привлечение таких культовых режиссеров, чтобы и наши кинопроизводители учились этому опыту», – отметил Фурсин (цитата по ТАСС).

По словам чиновника, во время беседы со Стоуном обсуждались возможности, которые Москва может предложить для съемок фильма, о которых режиссер давно мечтает.

Стоун – не только режиссер, но и сценарист, а также продюсер. В его копилке три премии «Оскар». Его творчество охватывает как художественные фильмы, так и документальное кино, включая биографические ленты и исторические расследования.

30 апреля стало известно, что президент России Владимир Путин провел встречу со Стоуном на полях просветительского марафона «Знание. Первые». Она проходила в закрытом формате.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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