Режиссер Оливер Стоун может снять в Москве новый исторический фильм
Известный американский режиссер Оливер Стоун рассматривает возможность съемок нового исторического фильма в Москве. Об этом сообщил руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.
По его словам, они планируют договориться о сотрудничестве. Пока не уточняется, о каком проекте идет речь, но он должен быть масштабным.
«Под это потребуется создание декораций нескольких веков назад, причем созданных в разных странах. Это будет очень масштабный проект, и для нас важно привлечение таких культовых режиссеров, чтобы и наши кинопроизводители учились этому опыту», – отметил Фурсин (цитата по ТАСС).
По словам чиновника, во время беседы со Стоуном обсуждались возможности, которые Москва может предложить для съемок фильма, о которых режиссер давно мечтает.
Стоун – не только режиссер, но и сценарист, а также продюсер. В его копилке три премии «Оскар». Его творчество охватывает как художественные фильмы, так и документальное кино, включая биографические ленты и исторические расследования.
30 апреля стало известно, что президент России Владимир Путин провел встречу со Стоуном на полях просветительского марафона «Знание. Первые». Она проходила в закрытом формате.