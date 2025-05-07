Режиссер Оливер Стоун может снять в Москве новый исторический фильм

«Под это потребуется создание декораций нескольких веков назад, причем созданных в разных странах. Это будет очень масштабный проект, и для нас важно привлечение таких культовых режиссеров, чтобы и наши кинопроизводители учились этому опыту», – отметил Фурсин (цитата по ТАСС).